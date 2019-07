Conductores con opiniones divididas frente a cambios del Plan Maestro de Gestión de Tránsito

Algunos están felices, pero otros se muestran molestos:

Opiniones dividas entres choferes de la locomoción colectiva y automovilistas sobre la aplicación del Plan Maestro de Gestión de Tránsito que comenzó a regir desde este viernes en la ciudad, pudimos conocer en un pequeño sondeo de opinión realizado la mañana de ayer lunes, a menos de 72 horas del histórico cambio en el sentido de las calles.

Cabe destacar que en el fondo, considerando que ayer fue el primer día hábil tras el cambio, se debe considerar que aún falta que los conductores se vayan habituando y conociendo en la práctica esta nueva realidad, de modo de poder formarse una opinión más concreta.

Algunos de nuestros entrevistados dijeron que el cambio es pésimo, con bastantes reclamos por la calle Merced, sin embargo a otros les pareció bien este tipo de cambio, pues sus recorridos personales les son hoy más cómodos.

Algunas de las opiniones que pudimos conocer, muy superficialmente al pasar con conductores que prefirieron no identificarse, fueron las siguientes:

«Pésimo el cambio de tránsito, no se respetaron los estacionamientos, Freire se colapsa… Merced está vacío, vayan a ver, vacío; la gente reclama Merced, la gente está molesta, tiene dudas de dónde tomar la locomoción, es malo, le molesta porque la gente le gustaba quedar más cerca de donde van».

Otro conductor de colectivo dijo: «Malo pues maestro, malo, a parte que nosotros tampoco respetamos, se sabe que no podemos transitar por Toro Mazote, Carlos Condell, Prat y todos los colegas bajan igual, ahora yo le digo: ¿Qué pasó con los estacionamientos de aquí de Maipú, no iban a estar habilitados?», señaló.

«Horrible, cuesta mucho acostumbrarse, son años, son las calles más transitadas, está Freire y otras cuesta mucho llegar y eso que es temprano, y los escolares no están todavía, a los vehículos estacionados hay que esquivarlos en realidad, imagínate, nosotros en un camión cuesta mucho más», decía otro conductor.

«Nosotros no somos de acá, nos costó sí, pero no somos de acá, somos de Santiago», señaló.

A FAVOR

Al otro lado de la medalla, los conductores que consideraron positivo el cambio: «Ya dos veces que la gente me ha dicho que me he demorado menos al centro y la población. Un caballero me dijo: ‘Oye, duran menos los quinientos pesos, tan rápido que llegamos’. Por ahí por Santo Domingo para abajo no demoras nada en llegar a la población».

Otro de los consultados se veía bastante contento y señaló que el cambio ha sido «buenísimo, me gustó mucho el transitar ahora, no me ha costado nada acostumbrarme, me ha acomodado mucho el cambio».

Un conductor de colectivo, también a favor de la medida, aseguró que ya se ha habituado al nuevo escenario: «Sí, igual me acostumbro, es cosa de acostumbrarse, los pasajeros ya han entendido un poco los recorridos, sí, han entendido».

Otro conductor particular señaló que «en general algunos de mis trayectos habituales se han visto beneficiados, porque con el nuevo sentido se me hace más cerca o más directo, pero en otros he salido perjudicado, porque tengo que darme la mansa vuelta para ir a un lugar cercano. Por lo que he visto hasta ahora, puedo estar equivocado, pero me queda la impresión que esto se hizo pensando en los vehículos que entran y salen de las poblaciones al centro, pero cuando se trata de desplazarse por dentro de las cuatro alamedas, a veces se torna complicado. Pero en general creo que el cambio es bueno, que va a servir, aunque algunos trayectos te beneficien y otros te perjudiquen».

Lo otro que llamó mucho la atención fue que en calle Freire había vehículos estacionados, cuando se dijo por parte de la autoridad que en esa calle iba a estar prohibido estacionarse.

Otra situación fue que se estaba cobrando estacionamiento en algunas calles como Santo Domingo, donde no debieran estacionarse. Lo mismo sucedió en calle Traslaviña donde fuimos testigo de cómo un supervisor fue a retirar al operario.