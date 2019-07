Conductores de taxis colectivos piden volver a transitar por calles alrededor de la plaza

Unos 50 vehículos marcharon en caravana por el centro:

Bastante molestos están algunos conductores y dueños de taxis colectivos de distintas líneas por el cambio de sentido de algunas calles. Ayer, pasado el mediodía, unos cincuenta conductores de taxis colectivos, entre choferes y dueños, se reunieron en el bandejón de la Avenida Diego de Almagro, para poder conversar, analizar lo desventajoso que ha sido para ellos la aplicación del Plan Maestro de Gestión de Tránsito que comenzó a regir el viernes 19 de julio en San Felipe. Aluden además que estos días, en la parte económica, ha sido desastrosa. Más tarde decidieron manifestarse en caravana por el sector central.

Marioli Tello, que hizo de vocera del movimiento, se refirió a la situación y dio a conocer lo que ellos esperan de las autoridades: «Voy a leer un petitorio de todos los dueños y conductores: Dar el anillo de la Plaza de Armas, o sea las cuatro calles, para desmarcarnos de las micros, locomoción mayor por otras vías y los colectivos por las calles de la plaza, para no sacar los estacionamientos Freire y Santo Domingo, Traslaviña, Portus, el pasajero que tenga la alternativa con quien viajar, ya sea en micro o en colectivo, se ayudaría hasta el comercio, parquímetros, etc.; Dar la calle Navarro para ir a Las Acacias y alrededores, para terminar con la competencia desleal ya que se compite con UBER, autos ‘piratas’, radio taxis y colectivos interurbanos; Dar mayor difusión por la prensa sobre los recorridos por línea; Freire y Salinas para ir a Cajales, más bien Salinas para salir directo a Cajales, porque nosotros nos damos vueltas, yo ayer (lunes), como dueña me hice 25 mil pesos, gasté 16 mil pesos en bencina, me doy vueltas por la plaza, por las calles que nos asignaron, van micros adelante y nos quitan los pasajeros, y micros atrás el taco… Bajo a la población vacía, de aquí de la población se puede sacar gente, pero damos vueltas y vueltas y vacío, yo encuentro que a nosotros como colectivos nos tiraron a partir como se dice la palabra, nos perjudicaron mayormente, le dieron más facilidades a los piratas que andan, que toman locomoción, la gente se anda ofreciendo por 500 pesos, los radios taxis ofreciendo 500 pesos, los colectivos de Los Andes le pusieron servicio local, que no debería tampoco porque ellos debieran trabajar de terminal a terminal y nos están quitando los pasajeros y las micros lo mismo», señaló.

– ¿La gente anda desorientada también o no?

– La gente totalmente desorientada, no sabe dónde tomar locomoción, los mandan para Portus, los mandan para Santo Domingo, los mandan a Freire, anoche (lunes), eran las ocho de la noche, gente alumbrándose con celulares para poder estar en los paraderos porque son calles oscuras; Santo Domingo es lo mismo, entonces son calles, una señora me tomó y me dijo: ‘¿Me va a dejar de las últimas?, lo que pasa es que me subí porque anda un hombre cartereando’; entonces cómo es posible… más encima al adulto mayor lo dejaron totalmente tirado… la gente con silla de ruedas, la gente con muletas, entonces ¿de qué estamos hablando?, el señor Patricio anda en auto.

– ¿Se refiere al alcalde?

– Al alcalde don Patricio Freire, entonces ¿por qué no pensó en la gente adulto mayor?, la gente que tiene problemas al caminar, en silla de ruedas.

– Me comentaban que el otro día ahí, en Avenida Maipú al llegar a Santo Domingo, estaban asaltando a una pareja de adultos mayores.

– Sí, los asaltan… en la plaza por último había más gente, nosotros llegábamos ahí, los tomábamos, a veces le dábamos una vuelta demás, pero ellos estaban seguros en la locomoción; los paraderos que están en Freire son inseguros totales, oscuros; Santo Domingo es lo mismo, entonces yo creo que aquí debe haber una solución para nosotros los colectiveros, como dueños de colectivos tanto para los choferes como para los dueños, dar una solución. Ya si sigue esto así, nosotros vamos a hacer un paro general.

– ¿Cómo toman ustedes las críticas que hace la gente a través de algunos medios?, critican el trabajo de ustedes, que ahora se están preocupando de los pasajeros cuando muchas veces pasan y dejan a los pasajeros botados, ¿qué puede decir al respecto a la comunidad?

– Yo entiendo eso, pero no podemos estar todos en el mismo grupo, no generalizar. Yo trabajo para todos lados, a mí si me dicen a la Calle El Medio, a la calle Ancha, voy a la Calle Ancha; si me dicen La Troya, voy a La Troya, entonces demos un mejor servicio, nos comprometemos a eso, pero dennos las calles del centro y a la gente que pueda estar más segura para esperar locomoción.

– Ahora la otra crítica que el pasajero muchas veces quiere que lo dejen en la puerta de la casa, es una realidad.

– Sí, es una realidad, pero ya estamos adaptados a eso, entonces nosotros queremos volver a las calles que teníamos antes: Merced, Prat, Salinas, Coimas, que dejen todas las demás, pero que nos dejen pasar por el centro.

– ¿Merced y Prat fundamentales para ustedes?

– Fundamentales, Salinas y Coimas también.

Cabe destacar que como consecuencia de la marcha por el centro de la ciudad de San Felipe, dos conductores, un hombre y una mujer, fueron infraccionados por Carabineros por mal uso de la bocina.

También se nos informó extraoficialmente que a la reunión efectuada en el bandejón de la Avenida Diego de Almagro llegó el presidente del Consejo Superior de Taxis, Manuel Carvallo.