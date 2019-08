ACTUALIDAD Piden Cadena Perpetua Calificada para el imputado por el crimen de Ámbar Lazcano

Vecinos no descartan protestar contra instalación de planta de revisión técnica

Conductores heridos en violenta colisión en ruta Troncal de Panquehue

Sanfelipeña reafirma su casta de campeona nacional de Tiro al vuelo en Casablanca

Balacera en Putaendo pudo ser un Ajuste de cuentas

Numerosos ciclistas realizan cicletada exigiendo que no retiren ciclovías del centro Policial Conductores heridos en violenta colisión en ruta Troncal de Panquehue Uno de ellos circulaba en estado de ebriedad: Accidente de tránsito ocurrió en horas de la madrugada del pasado sábado 24 de agosto. Afortunadamente los protagonistas de este accidente resultaron con lesiones de carácter leve. Dos conductores salvaron de milagro tras protagonizar una violenta colisión ocurrida en el Kilómetro 12 en la ruta Troncal en la comuna de Panquehue, en horas de la madrugada de este sábado 24.

Según informó Carabineros, el accidente ocurrió a eso de las 05:10 horas en circunstancias en que el vehículo de la empresa de seguridad Nepo, placa patente YW 37-91 conducido por J.I.S.S., quien se dirigía en dirección al oriente, habría sido colisionado por el automóvil placa patente BW KS 53, conducido por C.P.V.C.

Este último habría efectuado una maniobra de adelantamiento por la pista izquierda mientras el primero efectuó un viraje hacia el mismo costado, produciéndose la violenta colisión.

Al lugar concurrieron los organismos de emergencia para asistir a los conductores quienes resultaron con lesiones de carácter leve.

Asimismo Carabineros sometió a los protagonistas de este hecho al examen de alcotest, resultando el segundo de los nombrados en estado ebriedad por el cual fue detenido, quedando a disposición del Ministerio Público de San Felipe para la investigación del accidente.

Pablo Salinas Saldías Sanfelipeña reafirma su casta de campeona nacional de Tiro al vuelo en Casablanca » Vecinos no descartan protestar contra instalación de planta de revisión técnica