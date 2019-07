ACTUALIDAD Banda de estafadores utilizaban técnica del ‘cambiazo’ de falsos celulares

Malestar por basura que dejan los operarios de empresa que recicla plásticos Policial Conductores resultan heridos tras colisión en Chacabuco con Portus Uno de ellos no habría respetado señal de tránsito: Accidente vehicular se originó en horas de la tarde de este lunes. Alrededor de las 15:30 horas de este lunes se produjo una violenta colisión entre dos vehículos menores en la esquina de la avenida Chacabuco con Portus, en San Felipe, resultando ambos conductores lesionados de carácter leve.

Según informó a Diario El Trabajo el capitán de Carabineros Franco Herrera Quezada, de acuerdo al testimonio de uno de los conductores involucrados en el accidente de tránsito, no habría respetado la señal Ceda el Paso existente en dicha arteria.

«De las personas que se presentó a Carabineros, un conductor del vehículo marca Chevrolet que transitaba por calle Portus de norte a sur, y al llegar a la intersección de Chacabuco donde existe una señal Ceda el Paso, señala que observó hacia ambos costados de la calzada y al continuar su marcha ya que no observó a ningún vehículo que transitaba por avenida Chacabuco, sintió la colisión en el costado derecho del vehículo».

Sin embargo, el oficial policial añadió que de acuerdo al testimonio del otro conductor que circulaba por avenida Chacabuco en dirección al oriente, «de manera repentina un vehículo no se detuvo ante el Ceda el Paso que se encontraba en la esquina. Ambos conductores resultaron con lesiones leves, circulaban en normal estado, se les practicó el examen de alcoholemia».

No obstante, los protagonistas de este accidente de tránsito quedaron citados al Juzgado de Policía Local de San Felipe.

