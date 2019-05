«Confío en que los jueces van a poder dictaminar que fue un crimen atroz»

Kathy Varas, hermana de la fallecida:

Familiares de la mujer asesinada brutalmente en Llay Llay deberán subir al estrado durante el juicio que comienza a primeras horas de hoy jueves.

Con ansiedad y nerviosismo se encuentran los familiares de Marjorie Varas Cataldo esperando el juicio oral que se inicia hoy jueves, donde se pretende esclarecer el brutal homicidio ocurrido el pasado 11 de mayo de 2017 en la comuna de Llay Llay.

A casi dos años de cumplirse este macabro crimen, durante esta jornada subirán al estrado del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, el grupo familiar de Marjorie para expresar ante los jueces las extensiones del mal causado por el autor de este asesinato.

Una de las participantes de este juicio, Kathy Varas Cataldo, hermana de la fallecida, conversó con Diario El Trabajo momentos previos al inicio del juicio, confiando en que la justicia haga su trabajo y se logre condenar al imputado de este homicidio.

– ¿Están preparados para enfrentar ya este juicio?

– Estamos ansiosos y nerviosos porque no es algo habitual ser testigos, se le suma una presión más a todo esto; es bien fuerte, bien impactante todo. Somos los cuatro familiares que estamos como testigos, tuvimos una reunión con el Fiscal hace una semana de cómo sería todo este procedimiento.

– Fueron casi dos años donde ustedes han clamado justicia con lienzos y marchas por las comunas

– Sí, eso es lo que hemos estado esperando desde el 11 de mayo del 2017, pero no dejan de ser sentimientos encontrados porque por fin llegamos ya a esta instancia, y por otra vamos a tener que volver a revivir de cómo nos sentimos ese día y los días posteriores y casi dos años que hemos estado esperando esta instancia. Es fuerte tener que ir a declarar y saber que él (imputado) va a estar ahí, a metros de nosotros, directamente. Son muchas emociones y sentimientos encontrados. Declarar quizás con la rabia, con el dolor y tener las ganas de decirle cosas (al acusado), pero te tienes que contener, el objetivo es otro, entonces es harto nerviosismo a estos días previos. Que salga lo mejor posible para nosotros y que se resuelva rápido porque es una revictimización de lo que se ha vivido.

– ¿Están confiados que se hará justicia?

– Sí, yo hablo por mí, confío plenamente, lo dije desde el primer minuto, pongo toda mi fe y esperanza en que el sistema judicial haga justicia, que no sea lo que estamos acostumbrados a ver en los medios, en que las cosas no resultan. Confío plenamente en que vamos a tener la máxima pena que podamos alcanzar, confío plenamente en los jueces van a poder dictaminar que fue un crimen atroz cometido en contra de mi hermana y que él (imputado) tiene que pagar, para mí no hay otra opción. Yo creo a todos como familia se nos vendría el mundo abajo si es que las cosas fueran desfavorables para nosotros y favorables para él.

