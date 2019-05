ACTUALIDAD Niño de 9 años con Riesgo Vital tras volcar auto en el que viajaba

¡Confirmado! Cajales cambiará sentido de tránsito para coincidir con Portus

Liberan al ‘Santi’ pese a cometer cuatro robos en menos de 24 horas

Serán 27 cirugías de Abdominoplastía durante 2019 en Aconcagua

Hoy gran concierto de la Orquesta Sinfónica Estudiantil de San Felipe

Escolares se tomaron la ciudad para presentar sus logros artísticos Crónica ¡Confirmado! Cajales cambiará sentido de tránsito para coincidir con Portus Municipalidad espera eliminar gradualmente los terminales de colectivos ubicados en calle Merced. El Secretario de Planificación de la Municipalidad de San Felipe, Claudio Paredes, confirmó que una vez que entre en vigencia el Plan Maestro de Gestión de Tránsito, la calle Cajales cambiará de sentido, adoptando el mismo que tendrá más adelante calle Portus, es decir de sur a norte. Indicó además que la municipalidad de San Felipe, específicamente la Dirección de Tránsito, está conversando con la Seremi de Transportes para eliminar gradualmente los terminales de colectivos en calle Merced.

Reiteró que la intencionalidad del Plan de Gestión de Tránsito es darle un movimiento más fluido al traslado de los vehículos: «Esto significa que la reversibilidad o cambio de calle en el sentido de tránsito también tiene un correlato puntualmente en Calle Cajales, tendría que tomar el mismo sentido que va a tomar la calle Portus, de manera y que eso lo conversamos con los colectiveros también, de manera que hay una ruta completa de reversibilidad de la calle para las personas y vehículos», manifestó Paredes.

Agregó que junto al director de Tránsito han estado efectuando una revisión de cómo funcionan las calles fuera del damero «y darle todas las facilidades para que complementen el plan de gestión de tránsito, desde hace tiempo que junto al Serviu se han ido revisando no solamente la situación del damero, aunque el Plan de Gestión de Tránsito en su origen busca mejorar el traslado al interior del damero, también es un plan más integral y obviamente involucra las calles que están fuera del damero, y la idea es como le decía que éstas en el tiempo prudente puedan ir modificando su sentido», indicó Paredes.

En cuanto a plazos para estos cambios, Claudio Paredes indicó lo siguiente: «Nosotros hemos definido un plazo para el cambio de sentido en el damero y las otras independientes de las señaladas siempre tienen que pasar por un visto bueno del Seremi de Transporte, entonces eso pueda que en conjunto sea una semana después, un periodo cercano», indicó. TERMINALES DE COLECTIVOS

También el Secretario de Planificación Caludio Paredes señaló que en un plazo de uno a dos años debieran ir gradualmente desapareciendo los terminales de colectivos que hay en calle Merced: «Efectivamente sostuvimos una reunión muy positiva, muy franca con el gremio de taxis colectivos, y entre varios temas se planteó también qué pasaba con la situación en que van a quedar los terminales de la calle Merced. El director de Tránsito informó que la municipalidad ya tomó contacto con la Seremi de Transporte; el requerimiento es que en un plazo gradual se vayan a eliminar los terminales, esto producto que la Seremi está revisando esta situación y según entiendo esto sería con un plazo progresivo o un plazo de un año o dos años en que podrían funcionar y después, posteriormente tener que retirarse de ese sector», indicó Paredes.

De todas maneras Paredes señaló que mientras no haya una respuesta de la Seremi de Transporte respecto a la situación de los terminales, «lógicamente que éstos van a ser habilitados también para que puedan ingresar y salir de su terminal de la forma que lo hacen hoy día, lo que sí claramente tienen que responder es que calle Merced, casi en su totalidad -sería la última cuadra solamente-, no va a tener ingreso de locomoción colectiva, la locomoción colectiva va a transitar una cuadra más hacia afuera», indicó.

Recordó Paredes que todas las autorizaciones que tienen relación con el transporte público en Chile son de responsabilidad y potestad del Ministerio de Transporte.

Cuando el municipio tiene alguna postura o propuesta o los mismos colectiveros tienen alguna iniciativa, tienen que ir a la ventanilla correspondiente a la Seremi de Transporte. Ahí ellos analizan o aprueban, dependiendo de la mirada técnica que tengan.

Reiteró que actualmente se está conversando con la Seremi de Transporte Quinta región la eliminación gradual de los terminales de colectivos de calle Merced.

Desde la línea Ataxcoa, su secretario Fernando González indicó que hasta el momento no se las ha informado nada al respecto.

Cabe señalar que en calle Merced hay dos terminales, uno ubicado pasado calle Coimas y el otro pasado Toro Mazote, casi al llegar a la Avenida Yungay. Liberan al ‘Santi’ pese a cometer cuatro robos en menos de 24 horas » Niño de 9 años con Riesgo Vital tras volcar auto en el que viajaba