Confuso incidente dejó a una mujer con una bala incrustada en su pierna

Romina Cataldo denunció que carabineros le disparó de frente, hiriéndola en el muslo de su pierna izquierda.

Eran cerca de las 20:00 horas del pasado día miércoles cuando en la población Pedro Aguirre Cerda se produce un confuso incidente entre habitantes del sector y carabineros.

Según indicaron algunos testigos, personal policial intentó hacer un control de identidad a unas personas quienes se habrían negado y todo terminó en una pelea entre ambas partes. Sin embargo la historia no termina en eso, sino que con una mujer herida de bala en su pierna izquierda.

Romina Cataldo es quien recibió este impacto de bala, el cual aún no está determinado cómo fue que sucedió. Eso sí, la mujer indicó que «fue un control de identidad porque mi pareja tenía un amigo en el auto durmiendo, y eso a los carabineros les llamó la atención. Ellos iban pasando y lo vieron y resulta que pidieron los carnés, la licencia y los papeles del auto y se los pasamos.

«Cuando uno (carabinero) dijo que iban a revisar el auto, les pedí yo la orden de cateo y el carabinero me sacó la madre y que no me metiera, y mi pareja le dijo que no tenía por qué tratarme así», agregó Romina.

La mujer continuó relatando que «después el otro carabinero se le fue al suelo y yo le dije que no era para tanto, después un carabinero se aleja de mí unos dos metros y me tira dos balazos, no fue una bala al aire ni al suelo como dicen. La primera me rosó el brazo y el otro me llegó en la pierna y ahí mi pareja se descontroló y rompió el auto de carabineros».

Romina además agregó que «me vine del hospital después de estar toda la noche y me vine sin ninguna curación, todo mal. Después llega carabineros a pedir un informe y le ponen menos grave, me enterraban agujas y no sentía nada. Me vine a la casa de mi mamá bajo mi responsabilidad y estoy haciendo reposo y con un médico particular. De hecho tampoco me han sacado la bala todavía», comentó.

CARABINEROS

Por su parte desde carabineros señalaron que todo comenzó por una denuncia de los vecinos al nivel 133 por un vehículo sospechoso en el sector. En este sentido el capitán Franco Herrera Quezada sostuvo que «personal de carabineros concurre a este procedimiento por el llamado que unos vecinos hicieron al 133 en el que señalaban que había un vehículo sospechoso, y que en el interior había un grupo de personas que al parecer estaban efectuando venta de drogas u otro ilícito.

«Una vez en el lugar y cuando van a fiscalizar el vehículo, el detenido se acercó a carabineros a increparlos e insultarlos, oponiéndose a la acción de carabineros que era verificar el procedimiento. Carabineros al hacerle un control de identidad, este sujeto se negó y al manifestarle que iba a ser detenido por ocultación de identidad se puso violento», agregó.

El hecho además provocó la reacción de los vecinos, quienes salieron en ayuda de quien estaba siendo detenido. «Esto provocó que civiles que estaban en el lugar salieron en defensa de este sujeto y se produce una serie de ataques a carabineros, momento en el que este hombre toma un fierro y se abalanza contra un carabinero, lesionando a un oficial presente y comenzar a dañar el carro policial», detalló el capitán Herrera.

El carabinero relató además que «producto de todo el ataque a carabineros el sargento hizo uso de su arma de servicio efectuando un tiro con efecto de disuadir la muchedumbre, a la espera del apoyo. Nosotros tomamos conocimiento de una persona que tenía una lesión por impacto balístico en una de sus piernas que se produjo por la utilización del arma de este carabinero».

Respecto de si fue un disparo directo o hacia otro lugar, el capitán Herrera indicó que «según la versión a priori que señala el sargento es que él disparó al suelo, en 45 grados, eso tiene que ser corroborado por los peritajes respectivos, hay factores como la trayectoria, el lugar de la herida, entre otros».

Finalmente el capitán Franco Herrera añadió que «el mando de carabineros prestó toda la colaboración que la familia requería y se van a iniciar todos los procesos administrativos de rigor para esclarecer los hechos».