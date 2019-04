Conocido profesor ‘Sapito’ Andrade enfrenta dura lucha contra agresivo cáncer

Preocupación ha generado en la comunidad una información aparecida en las RRSS donde dan a conocer el grave estado de salud en que se encuentra el conocido profesor Víctor ‘Sapito’ Andrade, donde se informa que el docente padece de un cáncer muy agresivo.

Pues bien, recorriendo la ciudad de San Felipe lo encontramos en calle Traslaviña caminando y de inmediato nos pusimos a conversar con él para saber su real estado de salud.

– ¿Cómo está su salud?

– Más o menos, estuve cuatro meses enfermo, asistiendo aquí al hospital San Camilo; vi seis doctores, dos otorrinos por una enfermedad que tenía a la glándula parótida izquierda. Opté por irme a la Fundación Arturo López Pérez a Santiago. Ahí me vieron dos veces el miércoles los doctores, me hicieron una resonancia magnética y eso arrojó un cáncer agresivo. Este miércoles (hoy) tengo cita a las tres de la tarde con una junta de oncólogos y radiólogos, me van a ver qué tengo que hacer, pero la cosa es media complicada, ese cáncer que tengo es medio complicado… agresivo, como le decía a la glándula parótida izquierda, y le doy las gracias a toda la gente que se ha preocupado porque lamentablemente le pregunté al doctor ¿por qué me había dado a mí, una persona que no fuma, no toma, buen amigo con las personas? y me dijo que en un universo del 100%, al 80% no le da y al 20% le da, y me dio a mí, pero hay que tener fe, confiar en Dios en poder salir adelante.

– ¿Cómo está de ánimo profe?

– Bien, ando haciendo hartas actividades en el deporte, turno en el campeonato de la Amistad Cordillera para no quedarme en la casa, si no me voy a perjudicar más.

– Me decían que en Villa La Doñita estaban haciendo cadenas de oración para pedir por su recuperación.

– Sí, muchas, gracias a don Ulises Morales, él está haciendo una cadena de oración y muchas personas más, profesores, amigos de uno, ahí he visto en las RRSS que se han preocupado harto de mí y eso es bueno porque la gente le agradece lo que uno ha hecho por los niños, por ellos mismos, nunca yo he sido una persona mala, al contrario, como le dije. Ojala que todo salga bien.

– En el caso que salga mal, ¿tiene que entrar a tratamiento de inmediato?

– A tratamiento de inmediato, hay tres posibilidades; una que me operen, pero puedo quedar con una parte de la cara muerta… ¿me entiende?, y la otra sería por una quimio, y la otra quedarse así, el problema me dijo el oncólogo, en caso de quedarme así, hay una gran posibilidad que esto se pase a un órgano como el corazón o el pulmón y hasta ahí nomás llegaba.

– ¿O sea que tiene cáncer, profe?

– Cáncer, estuve como le digo cuatro meses en este hospital y me arrojó una segunda biopsia que tenía un cáncer maligno, por eso me asusté y me fui para Santiago. Voy a seguir en Santiago hasta las últimas consecuencias.

– ¿Cómo está la familia?

– Sí, bien, mi señora me apoya, mi hija que está en la escuela de suboficiales también. Ahora mañana (hoy) viajo a Santiago y ella me espera allá y toda la gente se ha portado bien con uno.

– Es que lo quiere la gente a usted profe.

– Sí, bueno yo he estado en tantos lados, en Unión San Felipe, bueno si le dijera me faltarían palabras para decirle donde estuve.

– ¿Ha sentido el cariño de la gente profe?

– Sí, mucho, mucho.

– ¿Es decir en este momento lo ha sentido mucho?

– Totalmente, si hay niños que yo los tuve en escuelas de fútbol y me han llamado, para qué le cuento, cuando tenían 10, 11 años, ahora tienen cuarenta y me han mandado saludos, que tire para arriba, que no me eche a morir; hay que seguir dándole.

– ¿Qué le decimos a la gente profe Sapito?

– Bueno que tengo gratos recuerdos de toda esa gente que me ha mandado saludos de buena fe y que espero y confío en Dios que de esto tengo que sacarlo adelante.

– ¿Cuándo vamos a volver a tener noticias suyas de su estado nuevamente?

– Yo creo que en la semana, la próxima semana.

– Ojalá que la vaya bien, profe.

– Gracias, gracias por su entrevista, le agradezco.

Nos despedimos del profe Víctor ‘Sapito’ Andrade que sigue su camino por calle Traslaviña, mientras nosotros pensamos ¿a cuántos jóvenes educó el profesor ‘Sapito’ Andrade. ¡Uff! Son varias generaciones. Es como una institución el profe. Desde acá le deseamos lo mejor.

GLÁNDULA PARÓTIDA

La parótida es una glándula salival muy voluminosa, bilateral, situada a ambos lados de la cara, en una celda osteofibrosa dependiente de la aponeurosis cervical superficial por debajo del conducto auditivo externo (CAE), por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior y por delante de las apófisis mastoides.

Algunos signos y síntomas de un tumor en las glándulas salivales son: Un bulto o hinchazón en la mandíbula, el cuello o la boca, o cerca de ellos. Entumecimiento de una parte del rostro. Debilidad muscular de un lado del rostro.