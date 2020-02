ACTUALIDAD Concejales analizan suspender o eliminar ciclovías del centro de San Felipe

Consejero Rolando Stevenson llama a usar facilidades que ofrece Banco Estado CORE cuestionó a la institución financiera por no informar debidamente de estas facilidades. El nivel de endeudamiento de los chilenos ha tenido un alza significativa a causa del estallido social. Frente a esta situación el gobierno ha instruido al Banco Estado en el sentido de otorgar facilidades a los deudores para enfrentar este difícil momento. Según el consejero regional Rolando Stevenson Velasco, el Banco Estado no está informando adecuadamente a la comunidad las posibilidades de llegar a acuerdos financieros para aliviar la presión de ser deudor. Agregó el consejero que existe un Plan de Medidas Especiales que debe aplicar la institución bancaria estatal que considera las siguientes situaciones favorables a los deudores: – Postergación de cuotas de créditos de consumo, que permite desplazar la cuota pendiente sin costo adicional para el cliente. – Postergación de créditos hipotecarios de hasta tres dividendos, según el plazo del crédito, y – Refinanciamiento y consolidación de consumo a una tasa de interés especial, sin cobro de prepago anticipado. Stevenson insiste que ha recibido reclamos de clientes de esa institución bancaria, que no han sido informados adecuadamente de estas disposiciones que les favorecen para sortear el duro momento económico del país. Finalmente el Core llamó a los deudores de Banco Estado a exigir ser informados de estas ventajas financieras en las diversas sucursales de la región.