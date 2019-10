ACTUALIDAD Conservera Pentzke podría cerrar si no consigue inversionista extranjero

Angustiante espera de extrabajadores de empresa parquímetros para volver a trabajar Crónica Conservera Pentzke podría cerrar si no consigue inversionista extranjero El gerente de operaciones de la centenaria empresa Conservera Pentzke, Patricio Pentzke, reconoció en entrevista al medio local VTV Valle Televisión, que la empresa Conservera Pentzke está buscando un socio para poder salir de la tremenda deuda que tiene con bancos y otra institución, de lo contrario corre el riesgo de cerrar sus puertas.

«El tema nuestro es que hemos estado buscando una asociación con inversores para mejorar la condición económica de la Conservera, cosa que hemos llevado a cabo casi tres años atrás y hemos estado en condiciones ahora de llegar a un acuerdo con algunas empresas, chilenas y extranjeras», dijo Patricio Pentzke.

Reconoce que tienen problemas para poder comercializar sus productos «por la competencia extranjera, no así en la competencia interna, porque más que nada la competencia extranjera de parte de China y de Grecia principalmente lo que es el durazno», señaló.

Reiteró que han venido tratando desde hace años la inyección de capitales extranjeros; «porque comprenderán que hay distintas visiones de los capitales extranjeros; algunos son simplemente inversores que quieren ganarse un porcentaje importante a corto plazo, y otra gente que quiere entrar en una sociedad con nosotros. Nosotros estamos eligiendo la segunda parte de las sociedades, cómo hacer una sociedad con esta gente para lograr un desarrollo futuro», indicó Patricio Pentzke.

En cuanto a si la empresa en este momento es estable, indicó lo siguiente: «Yo diría que no, no puedo decirle que es estable; yo creo que la posición de la empresa es crítica en este momento», señaló.

Sobre la posibilidad de cierre de la empresa, Patricio Pentzke manifestó: «Sí, nosotros pensamos que si no tenemos inversores extranjeros o una solución de ese tipo, tendríamos que pensar en un cierre», señaló.

Reiteró que no sería inmediato, porque están haciendo las gestiones necesarias para que esto no ocurra en ningún caso.

Respecto a la relación que hay con el sindicato, indicó que la empresa tiene un sindicato que es de los más antiguos «de la provincia de Valparaíso, así es que igualmente estamos en conversaciones con ellos, están al tanto de la situación de la empresa, con lo cual nos ha llevado a una conversación con ellos para tenerlos informados respecto a la situación económica de la empresa», señaló.

Los pasivos (deuda) de la empresa suman unos 69 mil millones de pesos y los principales acreedores son Eloy Servicios Financieros, Banco de Chile y BCI.

También se informa que la empresa recurrió a los tribunales para abrir un proceso de Procedimiento de Acuerdo de Reorganización Judicial, para poder reprogramar el pago de la deuda de 69 mil millones de pesos.

A esta deuda se habría llegado luego que entre 2009 y 2011 realizara importantes inversiones para cumplir nuevas regulaciones ambientales, financiadas con un crédito por US$ 40 millones. Lamentablemente algunos hitos afectaron a la empresa, tal como una intensa helada en 2013 que significó una caída en la disponibilidad de fruta del 40% en la temporada 2014. A ello se suma una mayor competencia por la entrada de marcas propias en supermercados, y en el área de exportación (que representa el 70% de las ventas de Pentzke), la competencia de productos de China y Grecia, lo que significó caída de precios a nivel latinoamericano.

Cabe recordar que le empresa comercializa los productos ‘Dos Caballos’. CONSERVERA PENTZKE

Pentzke S.A. fue fundada en 1906 por Ernesto Pentzke, inmigrante Alemán, que comenzó con el procesamiento de enlatados de frutas y hortalizas cosechados en el Valle de Aconcagua.

Pentzke S.A. fue fundada en 1906 por Ernesto Pentzke, inmigrante Alemán, que comenzó con el procesamiento de enlatados de frutas y hortalizas cosechados en el Valle de Aconcagua.

Durante años la empresa Conservera Pentzke ha sido fuente de trabajo para un número importante de trabajadores provenientes de distintas comunas de la provincia.