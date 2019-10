ACTUALIDAD Consumiendo 10.000 litros de agua al día pretenden construir planta solar

San Felipe inauguró la única Oficina de la Niñez ubicada en toda la Quinta Región Comunidad Consumiendo 10.000 litros de agua al día pretenden construir planta solar Vecinos de Tabolango indignados con proyecto fotovoltaico: Empresa desarrolladora ofrece ahora comprar sus propios bidones de agua para no afectar a los vecinos. Cientos de árboles están siendo arrancados para instalarse. Documentación está en regla y plazos para reclamar ya vencieron luego que avisos legales se hicieran supuestamente a través de ‘medios volátiles’ como la radio. SANTA MARÍA.- Un malestar por el inicio de operaciones de la empresa Chester Solar 1 en el sector Tabolango de Santa María, es el que han manifestado algunos vecinos del lugar a raíz de la construcción de la Planta Fotovoltaica Jahuel 9MW. Estas operaciones en la etapa inicial contemplan remover cientos de árboles nativos del lugar y destrucción de hábitat silvestre; el consumo diario de 10.000 litros de agua; remover más de 15.000 metros cúbicos de tierra, y finalmente la instalación de 32.400 paneles solares para producir energía eléctrica usando energía solar, con una inversión de USD $16.200.000.

Varios vecinos solicitaron a Diario El Trabajo hacer público su malestar, pues consideran que las condiciones de sequía imperantes en el Valle de Aconcagua no permiten que se gasten 10.000 litros de agua por día en este proyecto, si la situación actual apenas logra sostenerse gracias al racionamiento controlado de todos los vecinos de los sectores Santa Filomena, Jahuel, Jahuelito y La Higuera. MALESTAR GENERAL

Leandro Lobos Miranda, vecino del sector, explicó a nuestro medio que «este es un campo fotovoltaico que se va instalar acá en el lugar, por lo que varios vecinos estamos bastante preocupados porque el daño ambiental que se está causando acá, entendemos que hay contemplada una reforestación en el Plan Maestro de este proyecto, pero en fin nosotros creemos que no se cumple, por ejemplos estos pequeños árboles tienen entre 25 a 50 años y la concesión de este proyecto está contemplada para 25 años, o sea que recién en esos 25 años los árboles apenas llegarán a la edad que tienen ahora los que fueron arrancados».

– ¿Pero esta empresa no les informó a ustedes lo que estaban haciendo?

– Al parecer en la comunidad no teníamos conocimiento de esto, nosotros como movimiento estamos tratando de reunir a la gente del sector con apoyo de una junta de vecinos y ya se agendó una reunión con la comunidad de El Campo, a la cual esperamos asistir y presentar estos detalles del proyecto directamente ya que también a nosotros nos afecta en lo que es el agua pues estamos en sequía, pues la cantidad de agua que este proyecto ocupará es el agua que no tenemos.

– ¿Ellos usarían entonces el agua de los agricultores en construir esta planta?

– Exactamente. Por ejemplo nosotros aquí en verano sufrimos escasez hídrica total, hay momentos en que se nos corta la distribución de agua porque la verdad que los estanques quedan vacíos, pero mirando acá el Plan Maestro de esa empresa dice que ocuparán 10.000 litros de agua por día, y nosotros sacando cuentas en 25 años es mucha la cantidad y no sabemos si tenemos reservas para esa demanda, finalmente a los vecinos si es que no les preocupa el tema de los paneles solares, al menos que se preocupen por el agua. EMPRESA RESPONDE

Diario El Trabajo habló con Andrés Ha de la empresa Chester Solar 1, este funcionario respondió a nuestras consultas, mismas que fueron formuladas por los vecinos de Santa María.

– ¿Cómo es que se lee en el Plan Maestro que ustedes usarán 10.000 litros de agua de los agricultores para instalarse con su planta solar?

– En lo del tema del agua usted está en lo correcto, en el sentido que existe una condición de sequía, en nuestra empresa estamos enterados, por lo que a efectos de atenuar el impacto en términos de consumo de agua, nuestra empresa producirá una modificación respecto a lo que está declarado en la RCA y los compromisos que ahí están escritos, hablando de manera más concreta, para la etapa de construcción de la planta solar no se van a utilizar recursos hídricos de la zona, sino que se van a comprar bidones a nuestro costo y los llevaremos al lugar de construcción y los vamos a consumir en obra a través de bidones. También los baños van a ser químicos, tampoco para los baños consumiremos agua de la zona (…) en la etapa de operación en el estado actual en la RCA se contemplan diez personas para operar la planta, eso es lo que originalmente se contempló, quiero dejar en claro que nosotros no necesitamos diez personas para esta operación, podemos trabajar con una persona y a lo más dos personas en estos años de la planta en operación. TODO EN ORDEN

Andrés Ha explicó a nuestro medio que sólo habían hablado con las autoridades de Santa María, reconoció que nunca se organizó alguna reunión con los vecinos del sector Jahuel, aún así la empresa cumplió con todos los requisitos de Oficio que las leyes exigen para que se aprobara este proyecto, por lo que se podría entender que el problema actual tiene más relación con la nula comunicación entre Chester Solar 1 SpA y los vecinos. Esta planta solar estará lista para entrar en operaciones para febrero de 2020, y será la empresa Chilquinta la encargada de distribuir esta energía y lucrar con ella.

Aún así, en su momento esta empresa publicó en el Diario Oficial e informó al país sobre la Declaración de Impacto Ambiental, la anunciaron en algunos medios volátiles como radioemisoras del Valle de Aconcagua, por lo que ellos los empresarios, asumían que los vecinos estaban ya enterados del alcance del proyecto.

En cuanto a los árboles arrancados por la maquinaria de esta empresa, la titular demuestra con documentos que todos los permisos están en regla; reforestarán varias especies y los animales están siendo supuestamente trasladados a sitios seguros para ellos.

