Continúan las actividades para ir en ayuda de los crianceros de Putaendo

Capacitarán monitores para cultivos hidropónicos:

Juan González, de Carnes Kar, conocido también por llevar adelante una campaña de ayuda a los crianceros de Putaendo, dijo que van a tener actividades este fin de semana para recolectar ayuda.

«Continuamos con la ayuda a los crianceros, porque esto se viene para largo. Actividades inmediatas este sábado 12 vamos a estar en la Villa El Señorial, en la plaza que está entre Ejército Libertador y Julio Montero, recolectando ayuda para el domingo ir en caravana a dejarla a la zona de Putaendo. El 27 de octubre en el estadio fiscal, a contar de las 11:00 horas, tenemos un encuentro tuninng que va a ser con ranking a nivel nacional, donde esperamos lograr tener más de doscientos autos y va a ser una fiesta familiar, porque va a haber foodtruck, juegos inflables, de todo, y lo que tenemos como novedad son monitores y estamos comenzando a capacitar en cultivo hidropónico, donde la meta nuestra es crear el primer plantado a los muchachos, a la gente dejarle la infraestructura, armado con un saco de cebada que bota… un saco de 20 kilos bota 150 kilos de cebada, y después que ellos mismos vayan pero solamente renovando la cebada, o sea la semilla que es el valor mínimo, para cosa de no vamos a poder eternizar la ayuda, pero con eso le vamos a aportar para que ellos sigan auto gestionando.

– Ustedes han estado en el lugar, en contacto con la gente, se dan cifras de tres mil, cuatro mil, de cinco mil animales muertos, pero ustedes no sé si tienen la información aproximada de cuánto es.

– Cada semana que pasa encuentras un animal muerto en un corral, es decir toda la semana, por ejemplo una vaquita está echada porque no se puede parar, por falta de fuerza, el ternero al lado muerto; los cabritos si tú vas por el camino, los ves a orilla de carretera comiendo piedras poco menos.

– Ellos dicen o califican que ha llegado tarde la ayuda, ¿ha sido tardía la reacción de las autoridades?

– Hay mucha gente que dice que somos los únicos que hemos llevado ayuda, por ejemplo en Guzmanes dicen que somos los únicos que llegamos, en Los Patos hacia el interior también no ha llegado nadie con ayuda; hay un señor que siembra orégano y la desmalezá se la llevan los cabritos que tiene un poco más allá un criancero, pero ayuda formal no ha llegado, han llegado para la foto. El otro día llegó un diputado con un camión de pasto, pero eso es como darle limosna a la gente, yo creo, o por ejemplo un industrial paltero el otro día yo creo que fue como ironía, llega a Cabildo con un camión con pasto.

Reiteró que este sábado 12 de octubre van a estar recolectado ayuda en Villa El Señorial.