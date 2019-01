ACTUALIDAD A 5 años de cárcel fue condenado abusador sexual de niña en Putaendo

En mayo se entregaría sistema de alcantarillado para los sectores de Curimón y San Rafael Crónica Contraloría exige devolución de más de $32 millones a municipio de Rinconada Ente contralor fijó plazo de 30 días hábiles para reintegrar dineros: Más que contundente es el dictamen que la Contraloría General de la República estableció tras terminar el Informe de Investigación Especial y Final N°955/2018 realizado luego de recibir una denuncia anónima contra la Daem de Rinconada de Los Andes, dirigida a sacar a la luz pública una serie de irregularidades relacionadas con la no justificación de más de $30 millones en lo que al parecer son sobregiros y pagos irregulares por parte de ese municipio a funcionarios de la educación municipal.

Lo anterior se desprende del informe en poder de Diario El Trabajo en el que Contraloría determina que el jefe de DAEM de Rinconada, Marcelo Salinas Figueroa, y un funcionario del mismo departamento, deben devolver en su conjunto la suma de más de 24 millones de pesos, para lo cual cuentan con un plazo máximo de 30 días a partir del 14 de enero.

En lo que respecta al jefe del DAEM, Marcelo Salinas, le corresponde devolver la suma de $15.051.066, ya que entre junio de 2017 y agosto de 2018, la Municipalidad de Rinconada le pagó una asignación especial de incentivo profesional, subiendo su sueldo de $1.600.000.- a la suma de $2.800.000, sin que conste su otorgamiento a través de un decreto alcaldicio debidamente fundado.

El otro funcionario que deberá devolver montos es Carlos Gutiérrez Gallardo, quien durante 11 meses recibió un pago mensual por la suma de $828.948 ($9.118.428 en total), respecto de Ios cuales no fue posible verificar que las funciones encomendadas a ese funcionario hayan sido efectivamente ejecutadas.

A todo lo anterior se suma la devolución de $8.297.275.- por un supuesto viaje cultural que no está debidamente justificado. LO MÁS GRUESO

En resumen los tres puntos más fuertes en los que se basa el Informe de Contraloría indican que:

«La Municipalidad de Rinconada, entre junio de 2017 y agosto de 2018, pagó al director del Daem, don Marcelo Salinas Figueroa, la ‘asignación especial’ de incentivo profesional prevista en el artículo 47 de la ley N°19.070, por el monto total de $15.051.066, sin que conste su otorgamiento á través de un Decreto Alcaldicio debidamente fundado en el mérito (…) también el municipio rinconadino habría emitido un decreto de pago (N°191) del 28 de noviembre de 2016, por la suma de $8.297.275, por los servicios de un viaje cultural para 120 alumnos, realizado el 24 de septiembre de ese año, y que habría considerado un servicio ‘Todo Incluido’ para los asistentes, no obstante, en el expediente de dicho desembolso no se incluye el detalle y/o listado de asistentes, que acredite el número de participantes en Ia actividad contratada, incumpliendo así lo indicado en los artículos 2° y 10º de la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República. Por lo mismo, ése municipio deberá elaborar un informe fundado que acredite en términos integrales la ejecución efectiva de dicha actividad cultural, y remitirlo a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles (…) y también recalca este Informe el pago que el Daem rindió mensualmente a don Carlos Gutiérrez Gallardo por la suma de $828.948 ($9.118.428 en total), respecto de Ios cuales no fue posible verificar que las funciones encomendadas a ese funcionario hayan sido efectivamente ejecutadas, las que, por lo demás, no se encontraban estipuladas en el contrato de trabajo ni en otro documento anexo, por lo que la Municipalidad de Rinconada deberá disponer las medidas tendientes a obtener el reintegro de la suma de dicho monto, en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe», reza el Informe. La Municipalidad de Rinconada, si se suma los $8.297.275 del viaje cultural; los $15.051.066 por bonificaciones al director del Daem Marcelo Salinas Figueroa, más el pago no injustificado de Carlos Gutiérrez, en total suma un monto neto de $32.466.769. A DEVOLVER PLATAS

Tras revisar este Informe de Contraloría y con miras a tener una explicación por parte del propio jefe de la DAEM Marcelo Salinas, nos entrevistamos con él y el abogado del DAEM de Rinconada, quienes se negaron a entregar una respuesta oficial argumentando que el caso está en investigación.

Pese a esto, el Informe es claro en las observaciones finales, mismas que dicen lo siguiente: «Reintegrar entre otras cosas, la suma de $15.051.066 en los siguientes 30 días» en el caso de los pagos irregulares hechos al titular de Daem Marcelo Salinas; «elaborar un informe fundado en el caso del pago de $8.297.275 por concepto de un viaje cultural, en un plazo de 30 días, y en el caso de los $828.948 mensuales que recibió Gutiérrez Gallardo y que suman $9.118.428 en total, devolverlos al municipio», y también exige Contraloría dentro de 15 días presentar un informe donde se demuestre fecha en que se decretó un Sumario contra Gutiérrez Gallardo, mismo que nunca se hizo por parte del alcalde Pedro Caballería. GUARDAN SILENCIO

De manera exclusiva aunque totalmente informal, ya en 2017 Diario El Trabajo tomó algún conocimiento acerca de estas irregularidades, también en ese sentido y en su momento una fuente cercana a los hechos, quien laboraba en Finanzas de la Municipalidad de Rinconada, de profesión Ingeniera Comercial, habría advertido al alcalde Pedro Caballería de las irregularidades, adjuntando en ese momento un completo resumen impreso de los hechos ya relatados en el presente artículo, según la información hecha a nuestro medio en 2017, la funcionaria fue retada y amenazada con Sumario y despido, lo que al parecer se concretó, pues ya no labora en el mencionado municipio. Ayer fue imposible hablar con Caballería y pese a que le dejamos números telefónicos para que nos llamara, nunca sonó nuestro teléfono.

Roberto González Short

