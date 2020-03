Tribunales Corte de Apelaciones liberó a imputado por homicidio de Martín Benítez Quedó con Arraigo Nacional, entre otras medidas: La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la medida de Internación Provisoria que había contra el menor de J.I.C. P., dejándolo con medidas cautelares entre ellas Arraigo Nacional. El menor se encuentra acusado de ser el presunto responsable de la muerte de Martín Benítez Montano, ocurrido a comienzos de diciembre del año pasado en una fiesta en el sector de Punta El Olivo comuna de San Felipe. La información fue entregada por la fiscal a cargo de la revisión de la medida, Paula Hott, quien en conversación con nuestro medio indicó que «sí, efectivamente en principio cuando este chico pasó a control de detención y fue formalizado por el delito de Homicidio, la fiscalía solicitó la Internación Provisoria de él y en esa oportunidad el Juez de Garantía no la concedió, y la fiscalía apeló de esta resolución y la Corte de Apelaciones la revocó, y finalmente decidió que el joven debía ir a Internación Provisoria, estuvo durante unos meses ahí, el defensor de él solicitó nuevamente la revisión de esta medida cautelar y el Juzgado de Garantía finalmente la revoca lo dejó con cautelares simples entre ellas con Arraigo Nacional, en este caso como fiscal apelé de esta resolución para que la Corte nuevamente decrete la Internación Provisoria, sin embargo la Corte de Apelaciones confirmó la resolución del Juez de Garantía de San Felipe y actualmente el menor se encuentra con cautelares simples y ya no está en Internación Provisoria», dijo Hott. – ¿Cuáles son los argumentos que se tomaron en cuenta para adoptar esta resolución? – El defensor lo que aportó fueron antecedentes, más que nada informes sociales del menor en donde se indica que actualmente no representa un peligro para la sociedad, con esos antecedentes se solicitó la revocación de la medida cautelar y fue lo que la corte confirmó. – ¿En qué va la investigación? – La investigación se encuentra vigente, el fiscal titular tiene algunas diligencias pendientes y terminadas esas, ya debería procederse a la acusación. ASÍ FALLECIÓ Señalar que los hechos se habrían producido en medio de una fiesta donde ambos adolescentes se encontraban compartiendo en Calle Vieja s/n del sector Punta El Olivo de San Felipe. Según informó Carabineros, los menores de edad habrían sostenido una discusión por motivos que se desconocen, desencadenando que el adolescente de 14 años extrajera de sus vestimentas un cuchillo, agrediendo a Martín Benítez Montano. Acto seguido la víctima de 15 años de edad fue derivado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo a eso de las 01:30 horas de ese domingo, siendo atendido por el médico de turno para lograr estabilizar las lesiones sufridas. Sin embargo, habría trascurrido 15 minutos cuando el personal médico de dicho hospital anunció el lamentable fallecimiento del adolescente producto de las graves lesiones sufridas con el arma blanca. Cabe recordar que tiempo atrás la familia del joven fallecido interpuso una querella por este caso. El 4 de abril comenzará grabación de película ‘Historia y Geografía’ en San Felipe » Familia desesperada por conocer circunstancias de la muerte de su hijo de 22 años