Unión San Felipe suspende actividades por tiempo indefinido Tribunales Corte de Apelaciones mantiene en la cárcel a mujer acusada de parricidio Muerte de Armando Latín Suárez: La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la prisión preventiva para Natalia Latín Achú, acusada de parricidio contra Armando Latín Suárez, hecho ocurrido el día sábado 7 de marzo en San Felipe. La información fue entregada por el fiscal del caso, Julio Palacios Bobadilla, señalando que “los alegatos se produjeron hoy (miércoles) en la mañana. La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la resolución, o sea es decir, la imputada Natalia se mantiene en prisión preventiva… Eso está confirmado”, señaló. – ¿Qué más sigue en este caso? – Acá sigue el plazo de investigación que estaba pendiente, tienen que llegar las pericias respectivas que se han encargado, y posterior a ello viene lo que es la acusación y posteriormente el juicio oral. – ¿Esto le da tranquilidad al Ministerio y a usted para seguir investigando con la persona acusada en prisión preventiva? – Sí, por supuesto, teniendo presente que el Ministerio Público alegó que era un peligro para la seguridad de la sociedad en plena libertad y en atención a la pena que ella arriesga. – ¿Algo más que se pueda comentar? – No, solamente que las alegaciones se hicieron en Valparaíso y que se mantuvo la prisión preventiva. Importante señalar que por la muerte de Armando Latín Suárez también está en prisión preventiva el esposo de la imputada Carlos Francisco Medina Ramírez. Éste último formalizado por homicidio calificado, por quien no se apeló a su prisión preventiva. CONTEXTO Como se recordará, este crimen se produjo el día sábado 07 de marzo al medio día. En primera instancia fue denunciado como un asalto, sin embargo transcurridas las horas se fueron conociendo los impactantes detalles del caso. El fiscal Julio Palacios Bobadilla, a cargo de la investigación, dijo una vez finalizada la audiencia de control de detención formalización, que el imputado salió del domicilio a las nueve de la mañana aproximadamente de ese día sábado 07 de marzo, regresando después de un rato. Ahí es donde él le habría comentado a su cónyuge que, a la llegada del padre, lo mataría con el martillo. Explicó ese día el fiscal que la teoría que da origen a este macabro crimen era la mala convivencia, porque los imputados no soportaban a la víctima, a pesar que era dueño de la casa. Dejamos a continuación parte de las declaraciones entregadas por el fiscal una vez finalizada la audiencia en el tribunal de garantía de San Felipe. – ¿Qué se produce cuando llega al domicilio, según la versión del imputado? – Bueno, según la versión del imputado, en el domicilio él lo espera con un martillo que tenía en la cocina, entonces él conocía lo que hacía el suegro, llegaba a la casa, abría y dejaba inmediatamente el casco sobre la mesa, ahí era donde lo iba a golpear por la espalda, pero esta vez no hizo lo que hacía siempre como era dejar el casco en la mesa, sino que se fue directamente a la pieza, por lo cual dice que se encontró de frente y por eso él se impresionó y no hizo nada. Posterior a ello, están un rato muy breve en el dormitorio y sale, ahí es donde el imputado agrede por la espalda con el martillo directamente a la cabeza. – ¿Se sabe cuántos golpes le dio? – No tenemos, porque eso lo vamos a ver en la autopsia final, ahora se entregó solamente un pre informe. En la audiencia se descartó el asalto porque el celular estaba debajo del cuerpo de la víctima, había dos mil pesos más unas monedas en uno de sus bolsillos, es decir no hubo sustracción de ninguna especie. Más aún, no hay forzamiento en las chapas de acceso a la casa, las llaves de la motocicleta estaban ahí. Es decir todo era muy confuso, señaló el fiscal Palacios Bobadilla en su argumentación. – Cuando la hija ingresa por primera vez, ¿es ahí donde el imputado le dice «espera, no he terminado»? – Sí, cuando se ponen de acuerdo ella ingresa y él aún estaba luchando con la víctima en el suelo, estaba golpeando, tratando de asfixiar a la víctima. Ella ingresa, ve esto y él dice que «aún no termino», entonces ella sale de ahí esperando para que le den muerte a su padre. – ¿Vuelve después? – Vuelve después en un rato cuando ya estaba fallecido, y al estar fallecido el imputado le señala según sus propias palabras «que le demos cinco minutos» para que él arregle todo el lugar. A raíz de ello, ella sale del lugar, da una vuelta por unos minutos y ahí vuelve cuando el imputado ya se había cambiado de ropa, la cual tenía manchada con sangre que fue la ropa que encontramos posteriormente en el dormitorio. – ¿Ahí llaman a Carabineros y el SAMU respectivamente? – Al momento después, cuando vuelve por tercera vez que ella ingresa ahí, es cuando recién llaman; ella llama al SAMU, quienes le dan instrucciones de reanimación y él llama a Carabineros. – ¿Las penas que arriesgan en este caso, fiscal? – Las penas son bastante altas, porque parte en presidio mayor en su grado máximo, es decir la pena mínima que arriesgan son los 15 años y un día, ahí tenemos que ver si hay atenuantes o no- Señalar que la votación para mantener la prisión preventiva fue con un voto en contra de un ministro subrogante. Parricidio (Art. 390 del Código Penal): El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.