Tribunales Corte ordena reclusión provisoria de presunto homicida de Martín Benítez Imputado de 14 años trasladado a centro del Sename: En su formalización el pasado 9 de diciembre, el Tribunal de Garantía decretó arresto domiciliario para el adolescente, sin embargo la Fiscalía elevó un recurso ante la Corte de Apelaciones para revocar dicha medida cautelar por reclusión provisoria debido a la gravedad del delito. Tras un recurso elevado por la Fiscalía de San Felipe, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió revocar la medida de arresto domiciliario impuesta por el Tribunal de Garantía contra un menor de 14 años de edad, el que está imputado como presunto autor del homicidio de Martín Benítez Montano, fallecido el pasado 8 de diciembre en medio de una fiesta en el sector Punta El Olivo de esta comuna. Junto a lo anterior, el tribunal de alzada resolvió que el menor sea internado en forma provisoria en un Centro de Detención Preventiva de Adolescentes. En entrevista exclusiva con Diario El Trabajo, el fiscal Andrés Gallardo Cerda afirmó que el actual imputado se presentó voluntariamente ayer martes ante el Tribunal de Garantía de San Felipe para dar curso a lo resuelto por la Corte de Apelaciones, para ser derivado hasta un centro a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename). "En la audiencia de control de detención, el Juez de Garantía no decretó la internación provisoria al imputado porque dijo que el niño, que tiene 14 años, podría traer efectos contradictorios para ese niño estar internado en un centro de detención preventiva. Nosotros dijimos en audiencia que esta persona mató a otra persona con un cortaplumas, y que el delito de homicidio es lo más grave del ordenamiento jurídico. Como no se estuvo de acuerdo con la resolución de este tribunal, este fiscal apeló dicha resolución´. El día de ayer (lunes) me comunicaron los abogados asesores de la Fiscalía Regional de Valparaíso que fueron a alegar la causa a la Corte, que se revocó la resolución del juez Leopoldo Soto, él fue el Juez quien no dio lugar a la petición de la Fiscalía". Lo anterior derivó en que la Corte de Apelaciones revocó la resolución del Juez de Garantía de San Felipe y decreta que el imputado de 14 años de edad debe entrar a cumplir la internación provisoria como medida cautelar, hasta que un Juez no decrete lo contrario. "Estamos satisfechos con eso porque es la pretensión inicial de la Fiscalía, hasta el momento tenemos al presunto autor del homicidio que debe estar privado de libertad y entendemos nosotros que es un peligro para la seguridad de la sociedad, y también podría existir un peligro de fuga porque la pena que él arriesga es privativa de libertad, por esas razones nosotros nos encontramos satisfechos en este momento de la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso", enfatizó el fiscal Gallardo. – ¿Desde cuándo rige la medida cautelar? – Tengo entendido que el imputado se presentó voluntariamente hoy (martes) al Tribunal y el mismo Juez Leopoldo Soto hizo la audiencia, donde ordenó que esta persona fuera trasladada hasta el centro de detención para menores. – ¿Se ha logrado precisar la dinámica del homicidio? – Estamos investigando los hechos, tenemos ocho testigos presenciales que estaban en un contexto de una fiesta y este sujeto habría matado a la víctima. Los móviles precisos y determinantes que provocaron esto, los estamos investigando. – Trascendió un móvil por celos. – Esos son los rumores que hay, no tengo información para aseverar eso, por tal motivo hemos pedido varias diligencias, entrevistas a testigos para determinar cuál fue el móvil que mantuvo esta persona para dar muerte al menor. – ¿El arma homicida no ha sido hallada? – Eso es cierto, eso se expresó en la audiencia pública de control de detención, donde el sujeto al parecer se deshizo del arma, pero no se ha logrado la ubicación de ésta. Pablo Salinas Saldías