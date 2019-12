ACTUALIDAD La dura lucha de Santiago Poblete para ponerse de pie tras amputación de sus piernas

Motociclista de 55 años de edad muere al colisionar frontalmente contra camioneta Crónica Corte Suprema condena a municipio a pagar casi 40 millones a dos ex funcionarios despedidos Fallo único en Chile viene a sentar precedente: Corte Suprema condena a municipio a pagar casi 40 millones de pesos a dos ex funcionarios que fueron despedidos vulnerando sus derechos La Corte Suprema rechazó un recurso de inaplicabilidad presentado por la municipalidad de San Felipe ante el Tribunal Constitucional, razón por la cual el municipio deberá cancelar alrededor de 40 millones de pesos a dos ex funcionarios que el día 31 de diciembre de 2016 fueron despedidos en forma arbitraria según este fallo, vulnerando con ello todos los derechos de los trabajadores. El abogado de los ex trabajadores, Marco Cortez Llopis, dijo a nuestro medio lo siguiente sobre esta sentencia que obliga a la municipalidad a pagar esta cantidad de millones: “Esto comienza efectivamente el año 2016 cuando estos funcionarios son desvinculados por la municipalidad, específicamente por el administrador municipal, y en dicha instancia se presenta una demanda de tutela laboral para garantizar sus derechos fundamentales, y en subsidio una demanda de despido injustificado. Esta demanda finalmente la ganamos acá en el Tribunal Laboral de San Felipe, obteniendo una sentencia favorable para los tres, tanto para Gastón Hernández, Carmen Gloria Olivares y Claudio Nail”, sostuvo. Respecto de los montos, el abogado dijo que se condenó a la municipalidad a pagar el equivalente a 11 remuneraciones a cada uno de ellos: “En el caso de Gastón, la municipalidad no presentó un recurso de nulidad en el Tribunal Laboral para que esto se viera a través de ese recurso en la Corte de Apelaciones, por lo tanto en el caso de Gastón tuvieron que pagar alrededor de 11 a 12 millones de pesos, no recuerdo muy bien el monto, esto fue a fines del año 2017; y respecto a la causa de Carmen Gloria Olivares y Claudio Nail, esto se fue a la Corte de Apelaciones con un recurso de nulidad presentado por la municipalidad, en el cual ellos tuvieron una derrota categórica en dicho tribunal, obteniendo nosotros una segunda sentencia favorable y ratificando que efectivamente los funcionarios fueron despedidos con vulneración a sus derechos, principalmente por una discriminación hacia estos funcionarios”, indicó. Señaló que la municipalidad presentó un recurso de unificación de jurisprudencia, “que es la sentencia que salió el día de ayer (23) notificada, se elevaron estos autos a la Corte Suprema, se realizaron todos los alegatos, no había ningún trámite pendiente y la municipalidad presenta un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el TC, esgrimiendo que las normas aplicadas en el caso de los trabajadores no eran legales y que no correspondía utilizar dichas normas del Código del Trabajo para funcionarios que se rigen por el estatuto administrativo. No obstante el mismo código del trabajo dice que actuará de forma supletoria cuando el estatuto administrativo no presentara una norma que pueda garantizar si se vulneraron los derechos de los trabajadores funcionarios municipales. Efectivamente la Municipalidad obtuvo una sentencia favorable en el TC, el tema es que esta sentencia de fecha 22 se hace cargo de la sentencia del TC en el sentido que dice no habiendo temas pendientes respecto del tema de unificación presentado por la Municipalidad, y que tampoco corresponde que una sentencia constitucional de este tipo, siempre, aunque sea favorable, no siempre va a tener efectividad en un caso determinado, que es lo que explica la sentencia de unificación de jurisprudencia que finalmente rechaza dos cosas, rechaza la unificación de jurisprudencia porque no tenían argumento, y las sentencias que presentaron para compararlas con otros dichos tratando de rebatir la posible sentencia de la Corte Suprema, eso se desestimó por completo y también se encargó de dejar claro que la sentencia del TC no aplica este caso de ninguna forma”, indicó Cortez. – O sea se rechazó en el fondo y ahora se tienen que cancelar los dineros, ¿eso es en la práctica? – Efectivamente, ahora los pasos a seguir es que la Corte Suprema tiene que bajar los autos, la causa, a la Corte de Apelaciones, y a su vez la Corte de Apelaciones remita los antecedentes al tribunal de primera instancia que es el juzgado del trabajo de la comuna de San Felipe, para comenzar con los trámites del cobro de los montos indicados. Aproximadamente en el caso de don Claudio Nail son cerca de 23 a 24 millones de pesos; de doña Carmen Gloria como 14-15 millones de pesos, más los 12-13 millones de pesos en su momento por Gastón Hernández. – ¿La municipalidad ha sido notificada? – Sí, la municipalidad fue notificada de este fallo ayer (23-12-19), como a las ocho y media de la mañana. A mí me llegó media hora después, como con cuarenta minutos de desfase la notificación, pero sí, ellos están notificados por la Corte Suprema del fallo. En el estado diario ellos tienen pleno conocimiento que ahora tienen una obligación para con estos ex funcionarios que fueron despedidos, insisto, discriminados y despedidos arbitraria e injustificadamente. Consultada Carmen Gloria Olivares, atinó a decir solamente: “¡Justicia divina!”, porque no se explicaba el despido si estaba haciendo bien su trabajo. El abogado dijo que este es un fallo único en Chile, que viene a sentar precedente. 