Costado norte de Avenida Miraflores será bidireccional por trabajo en el sector

La delegada biprovincial de Serviu, Patricia Boffa Casas, dijo que a contar de hoy un lado de Avenida Miraflores, específicamente el costado norte, se va a transformar en bidireccional por 40 días, esto por trabajos que se van a realizar en el sector.

«Hay un plan de desvío en Avenida Miraflores, este día jueves un equipo de Serviu vino desde Valparaíso, vinieron a hacer un puerta a puerta en el sector a sociabilizar este plan de desvío que va a empezar desde el lunes 20 (hoy), y específicamente habla de la bidireccionalidad de una de las arterías de Calle Miraflores por la intervención que se va a hacer, y entendiendo obviamente que Miraflores es una vía estructural de la comuna donde aparte de todo tenemos un servicio como es el Hospital San Camilo y establecimientos educacionales como el Liceo Mixto, que tiene una gran cantidad de alumnos y en la mañana obviamente se genera un taco y obviamente con esto aún más», dijo Boffa.

Reiteró que este jueves se hizo en el sector un proceso de sociabilización con los vecinos, directores de establecimientos educacionales y Hospital San Camilo, por parte de personal de esa entidad informando que estos trabajos van a durar 40 días.

Dijo que ellos no quieren apurar los procesos para que quede como corresponde, «no quede con algún tipo de observación recordemos que después Serviu debe recepcionar estas obras, por lo tanto nosotros queremos que estas obras se hagan de la manera más responsable y yo le he solicitado personalmente al director regional del Serviu que esto se viniera a sociabilizar, por eso es que el día jueves equipos sociales estuvieron con la comunidad, reuniéndose distintos actores para poder sociabilizar lo que es este plan de desvío», señaló Boffa.

Aclaró que el desvío para el paso de las micros será por Avenida Escuela Agrícola, eso fue lo que se sostuvo en reunión con las autoridades. La Dirección de Tránsito quedó a cargo de oficiar a los dueños de micros para entregar esa información. La delegada espera que esa tarea se haya realizado para no tener los conflictos con los vecinos del lugar y la comunidad en general.