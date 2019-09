Crianceros claman ayuda para sus animales que día a día van muriendo por falta de agua y pasto

Alcalde andino se compromete a responder con recursos:

LOS ANDES.- Muy triste fue para muchos enterarse que hace pocos días un criancero del sector de Chincolco (Petorca) se quitara la vida a raíz de la desesperación que vivía por la sequía él, y sus animales. Ese es un tema que, aunque algo distante del Valle de Aconcagua, está intrínsecamente conectado al sentimiento de impotencia que viven también los crianceros de nuestra zona, pues la mortandad del ganado está ya instalada en muchos cerros.

Ayer miércoles Diario El Trabajo viajó a Los Andes, en donde pudimos ver cómo los crianceros están acorralados por dos terribles males: La Sequía ya instalada, y el claro abandono del Gobierno ante este problema.

UNA CATÁSTROFE

Así quedó reflejado en un recorrido que hizo este martes Miguel Henríquez, concejal de Los Andes, quien luego de entrevistarse con los lugareños habló con Diario El Trabajo.

«Fue a petición de varios vecinos del sector El Sauce camino internacional, fuimos a ver en calidad de concejal sus animales que están en condiciones deplorables, no hay pasto en los cerros, hay una sequedad tremenda, los arbustos están grises, nada verde queda, los esteros están secos, no hay agua y la que hay está concentrada en la minería y la agricultura y la tienen entubada, por lo tanto estos crianceros no pueden tener acceso a ella. Tras nuestra visita nosotros estamos buscando algunas soluciones al problema, pues la ganadería es prácticamente impracticable porque no hay agua, la gente lo que pide es que se les ayude a salvar sus animales que hoy día es su capital y poder llevarlos a otras tierras más al sur o poder venderlo, pero es difícil venderlo cuando son puro pellejo y hueso. Hago un llamado al gobierno para que se haga responsable de esta catástrofe y declare esta zona como tal, que entreguen ayuda a estos crianceros», dijo el concejal.

– ¿Alguna gestión del Municipio de Los Andes para ayudar a estos crianceros?

– Hasta este momento no hay una sola gestión desde el Municipio de Los Andes, contrario a lo que pasa en Calle Larga y en San Esteban, donde las municipalidades sí han llegado con paliativos y recursos en cambio en Los Andes no hay nada hasta el día de hoy nada, la única gestión que se ha hecho, la hicimos como concejal, fue llevarlos al Concejo (a los crianceros) para que explicaran su situación, pero nada se ha hecho desde el Municipio, nadie ha movido un dedo hasta el día de hoy.

ESTÁN DESESPERADOS

Diario El Trabajo habló también con uno de los tantos crianceros afectados por este desastre natural, Alejandro Palavecino, quien explicó que «en el sector donde yo vivo somos cinco familias, hay niños chicos, mi madre por ejemplo, una mujer de 85 años de edad, apenas estamos saliendo con los 2.000 litros que el Municipio de Los Andes nos entrega para consumo humano una vez a la semana. Yo nací y me crié en este sector de El Sauce y nunca en la historia nos habían cortado el agua en este canal Polpaico, el agua para nuestros animales no la recibimos desde hace cuatro meses, tenemos que viajar muy lejos en un vehículo para conseguir un poco de agua en una vertiente, que gracias a un familiar mío nos regalan de cortesía, eso cuando se puede; en cuanto al Municipio, en nada nos ayudan, el alcalde no ofrece alguna respuesta, estamos desesperados con esta sequía, lo que hicimos esta semana fue traer del cerro a los animales que están más débiles, y los demás los dejamos a su suerte (…) y para complicar más nuestra situación, el comercio está especulando con el afrecho y los fardos, por ejemplo el fardo costaba $4.500 cada uno, ahora lo venden a $8.000, y el afrecho que cuesta $2.500 lo están vendiendo a $4.500», comentó Palavecino a Diario El Trabajo.

ALCALDE RESPONDE

Nuestro medio también solicitó a la primera autoridad comunal andina, alcalde Manuel Rivera, una respuesta para estos crianceros y la misma Opinión Pública: «El tema que estamos viviendo a propósito del Cambio Climático, un tema que se adelantó considerablemente y se instaló, y por eso es lo que primero me nace decir es que tenemos que actuar con la mayor responsabilidad y sin ningún apego a politizar ni sacar dividendos, y en ese sentido creo que los alcaldes tenemos mucho que hacer más allá de la condición urbana o rural de nuestras comunas, nosotros efectivamente tenemos algunas comunidades rurales afectadas, particularmente en el camino internacional como sector El Sauce, Las Vizcachas y San Vicente, entre otros, por eso yo en lo que dice relación con la emergencia hídrica, la emergencia agrícola y la eventual zona de catástrofe que va a declarar el Gobierno y con las ayudas que están llegando a los directamente involucrados, particularmente a los que están inscritos en la línea Indap Prodesal. Nosotros como Municipio, asumiendo que es la responsabilidad como gobierno comunal que tenemos, estamos haciendo todos los esfuerzos y en los próximos días yo propondré una modificación presupuestaria a efecto de ir en ayuda de todos estos ganaderos, en particular quienes obviamente a propósito de la sequía y falta de forraje para sus animales, están viviendo momentos delicados, lo que vamos a hacer nosotros es precisamente bajo el alero de la línea de Emergencia es poder financiar algunos estanques que nos han solicitado y mayor cantidad de forraje para aquellos ganaderos que no están inscritos y a quienes no les llegará directa de parte del Gobierno», comentó el alcalde Rivera.

Roberto González Short

ENVIADO ESPECIAL