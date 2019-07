Cristian Muñoz Muñoz sometido a nueva pericia psiquiátrica para determinar su salud mental

A más de dos años, muerte de Susana Sanhueza sigue siendo un misterio:

El actual imputado sigue siendo presunto autor del homicidio ocurrido en el archivero municipal de calle Prat en San Felipe, siendo derivado desde la UEPI de Putaendo hasta la Unidad Psiquiátrica Dr. José Horwitz en Santiago.

A más de dos años del hallazgo del cuerpo de Susana Estefanía Sanhueza Aravena en el archivero municipal ubicado en calle Prat de San Felipe, el 7 de marzo de 2017, su muerte aún sigue siendo todo un misterio para la familia de la fallecida y del imputado por homicidio Cristian Andrés Muñoz Muñoz.

Pese a que este 31 de julio se mantenía agendada una nueva pericia psiquiátrica para determinar el estado de salud mental, ésta se adelantó y se concretó la semana pasada, debiendo trasladar a Muñoz desde la Unidad de Psiquiatría (UEPI) del Hospital Philippe Pinel de Putaendo hasta el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak ubicado en Santiago.

Esta pericia deberá concluir y determinar si el acusado tiene patologías psiquiátricas, contener las metodologías utilizadas y las conclusiones que se derivan de ellas, señalando además que en el evento de estimarse inimputable el acusado, se señale y se pronuncie respecto si es peligroso para sí mismo o para terceros y su estado actual de salud mental.

Así lo informó en exclusiva a Diario El Trabajo, el abogado defensor del acusado, Matías Mundaca Campos: «Es una pericia que ordenó hacer la Corte Suprema y que el Tribunal ordenó hacer en una institución que no fuera ni el Hospital Philippe Pinel ni el Instituto Médico Legal, sino que una tercera institución y eso fue lo que se hizo, partiendo por el problema de salud mental que tiene (el imputado), si es imputable o inimputable o si tiene una imputabilidad disminuida, eso es lo que hay que determinar específicamente. La defensa de fondo aquí es que no hubo un homicidio y él (Muñoz) no fue autor de un homicidio, es una de las posibilidades de la defensa».

El jurista agregó que aún no hay certeza de la entrega de esta nueva pericia hacia su representado, manteniendo la hipótesis que la muerte de Susana no fue un homicidio: «La tesis nuestra es que la víctima tuvo una crisis o un coma diabético y eso le provocó convulsiones y una falta de acceso a la respiración y por eso falleció, esa es nuestra tesis; a juicio nuestro no hay intervención de terceros. Efectivamente ella (Susana) no se puso su inyección de insulina y eso está acreditado en la investigación».

Pablo Salinas Saldías