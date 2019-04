ACTUALIDAD Fernanda regresó con sus hijos y se prepara para el Gran Bingo Solidario

Cumplió mayoría de edad para ser condenado a 541 días por robo de celular

Suspenden a sacerdote Mauricio Cruz Lolas por mala gestión de recursos

Bomberos rescata a abuelita que se quedó encerrada en su propia casa

IPS no le cobró bono de invierno ‘presuntamente’ mal pagado a pensionada de 89 años

Jorge Ovalle subió a lo más alto del podio en dos pruebas en Valparaíso Policial Cumplió mayoría de edad para ser condenado a 541 días por robo de celular Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe: Un nutrido prontuario delictual como adolescente mantuvo el actual sentenciado, Elian Gallardo Varas, quien a cinco días de convertirse en adulto fue capturado por Carabineros por el robo de un teléfono celular, donde la víctima fue agredida por el delincuente. El 31 de enero del año pasado, Elian Antonio Gallardo Varas, a cinco días de haber cumplido su mayoría de edad, fue capturado por la patrulla motorizada de Carabineros, luego de ser denunciado de cometer el robo de un celular a una muchacha a plena luz de día, siendo juzgado y condenado a cumplir 541 días de cárcel.

La investigación a cargo del Fiscal Rodrigo Zapata Cuéllar refiere a que los hechos ocurrieron en la esquina de avenida O’Higgins con Navarro en San Felipe, mientras la víctima de 19 años de edad circulaba por dicha arteria, efectuando una llamada con su teléfono celular alrededor de las 16:40 horas.

Según el testimonio de la afectada, el delincuente se habría abalanzado sobre ella para robarle su celular marca Motorola G-4 Plus avaluado en $350.000 para luego empujarla hasta lograr derribarla y caer al suelo.

Obtenido el costoso aparato tecnológico, el delincuente huyó a gran velocidad, no obstante fue capturado minutos más tarde por Carabineros circulando por la avenida Diego de Almagro, manteniendo en su poder el teléfono de la víctima quien reconoció al delincuente como autor del hecho.

Asimismo la joven denunciante resultó con una lesión en su rodilla derecha, siendo atendida en el Cesfam Segismundo Iturra de San Felipe.

Pese a que la Fiscalía calificó este delito como un robo con violencia, persiguiendo una pena de siete años de presidio, los jueces del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe resolvieron condenar a Gallardo Varas por robo por sorpresa, imponiendo una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

El sentenciado, quien posee una nutrido historial delictual cuando era menor de edad, esta vez deberá cumplir la condena en forma íntegra en la cárcel, descontándose los 433 días que estuvo en prisión preventiva desde el día de los hechos.

Pablo Salinas Saldías Suspenden a sacerdote Mauricio Cruz Lolas por mala gestión de recursos » Fernanda regresó con sus hijos y se prepara para el Gran Bingo Solidario