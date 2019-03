CUT San Felipe invita este domingo a participar de la marcha No+AFP

La presidenta de la CUT provincial, María Cuéllar, invitó a la comunidad para participar este domingo de una nueva marcha contra el sistema de las AFP.

«Nosotros como CUT estamos adhiriendo a lo que es la marcha que convoca la Coordinadora No + AFP, para este domingo 31. En San Felipe la pensamos realizar como siempre se ha realizado, a las 11:00 horas en Esquina Colorada. Esta es una lucha que en realidad sigue en pie, intacta. La verdad que la reforma que se plantea desde el gobierno no da soluciones a lo que se está planteando, que es mejorar las pensiones, muy por el contrario, lo único que aumenta es la cotización, le coloca una sobrecarga más a los trabajadores, sabemos que el 5% que se plantea a través de la cotización del empresario al final termina saliendo del bolsillo de los trabajadores, puesto que eso incentiva que no suban los sueldos, por lo tanto a nosotros no nos parece que la solución sea subir la cotización o como se está planteando en el proyecto de ley, conforme a esto, nosotros estamos pidiendo a nivel nacional como Central Unitaria a lo que es la marcha que convoca la coordinadora», dijo la dirigente.

– Presidenta, ¿surten efectos las marchas?

– Bueno, se supone que todo lo que fue la revolución pingüina, todo lo que fue las marchas estudiantiles, permitió la gratuidad para la gran cantidad de estudiantes, nosotros pensamos que sí surte efecto o es la posibilidad que tenemos como pueblo de manifestarnos, como pueblo, de manifestar nuestro descontento frente a todas las arbitrariedades, a todo lo que hemos heredado de la dictadura, como algo que nos estruja como trabajadores y que no se puede seguir tolerando, entonces es la forma que tenemos como pueblo de manifestarnos, de lo contrario no veo otra forma.

Reiteró la invitación para este domingo 31 de marzo a las 11:00 horas en la Esquina Colorada, ubicada en la intersección de avenidas Chacabuco con Maipú.