ACTUALIDAD Dan de alta a pequeño niño de 10 años que padece inusual enfermedad

Después de dos horas Bomberos controla masiva fuga de anhídrido sulfuroso

Encuentran murciélago con rabia en los alrededores del Puente El Rey

Obras de construcción de resonador magnético continuarán sin problemas

Subdere posterga estudio financiero para creación de la región de Aconcagua

Inician campaña ‘Yo Apruebo el Sí’ hoy jueves en Plaza Cívica Comunidad Dan de alta a pequeño niño de 10 años que padece inusual enfermedad Trasplante de células madres ha sido exitoso: En septiembre del año pasado, Vicente fue diagnosticado de Adrenoleucodistrofia, mal que comienza a afectar el cerebro y originar problemas motrices. Sin embargo, el pequeño luchador sanfelipeño ha recibido un avanzado tratamiento médico en Estados Unidos. Días cruciales está atravesando el pequeño de 10 años de edad, Vicente Tapia, luego de recibir el trasplante de células madres en su cuerpo para revertir una rara enfermedad denominada Adrenoleucodistrofia, siendo dado de alta del Hospital Children en Boston (Estados Unidos), respondiendo satisfactoriamente al avanzado tratamiento médico. Según explica a Diario El Trabajo el padre del niño, Jaime Tapia Tapia, son 60 días en que se deberá evaluar los resultados del trasplante, el cual hasta el momento ha evolucionado en forma exitosa, manteniendo la fe y la esperanza que el menor pueda volver sano a San Felipe a finales del próximo mes de febrero. – ¿Cuándo se realizó el trasplante? – El trasplante se hizo el día 16 de diciembre, tuvo cuatro quimioterapias antes del trasplante. Fue duro como papá ver que tu hijo pase por eso, no se lo doy a nadie. Pero afortunadamente no reaccionó tan mal, porque a nosotros nos prepararon bien antes, qué cosas podían pasar, que le podían salir llagas en su boquita y después no comen, pero afortunadamente Vicente comió todos los días, no le dio fiebre. Se le cayó su pelito, que es algo normal de las quimioterapias. Él también lo tomó un poco mal como niño, pensando que después se iban a burlar de él, pero igual hice algo y me corté el pelo para quedar como él, para darle ánimos, saliendo de a poquito. – ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento? – Ha evolucionado con éxito, después del trasplante teníamos que saber si las células estaban realmente resultando, pasó una semana y las células empezaron a hacer su trabajo. Los glóbulos blancos le bajaron a cero, entonces la tarea era que los glóbulos le subieran a 600. Una semana se demoró que los glóbulos blancos subieran a 600 y le retiraron los medicamentos que lo ayudaban a él a subir los glóbulos blancos, para ver si el cuerpo trabajaba bien. Tres días Vicente estuvo arriba de 600 y los doctores estaban contentos porque eso quería decir que las células estaban trabajando como ellos querían. – ¿Qué dicen los médicos ahora? – Que Vicente no se puede enfermar en 60 días después del trasplante, por las quimioterapias tiene las defensas muy bajas, entonces hay que cuidarlo. El día jueves pasado le dieron el alta, con un régimen especial, nosotros lo llevamos al departamento donde estamos, con mascarillas, no puede salir a lugares donde haya mucha gente, tenemos que andar con alcohol gel para todos lados, esto es por 60 días. – ¿Usted tuvo que regresar a Chile? – Sí, Vicente quedó allá (Boston) y yo tuve que regresar por mi trabajo, igual agradecido de la empresa que me dio permiso de septiembre, desde que supe la enfermedad que Vicente tenía. Mi suegra se fue para allá para acompañar a mi señora. – ¿Cuándo regresaría Vicente? – Tiene pasajes para el 28 de febrero, estimando una fecha. – ¿Los diagnósticos serían alentadores? – Igual nosotros nunca vamos a poder estar tranquilos porque esto está recién comenzando, pero estamos tranquilos de que está en buenas manos. Hemos conocido gente muy linda allá, nosotros decimos que son ángeles porque si Dios nos puso allá a nosotros, en tan poco tiempo, nos guió y nos puso allá en Boston. El 25 de este mes harán un evento en beneficio de nuestro hijo allá en Boston, son cosas que uno no se espera y eso se agradece. Conocimos una señora que nos guía, que vivió en San Felipe, se fue joven de acá y lleva 40 años viviendo en Boston, y cuando supo que nosotros íbamos para allá y somos de San Felipe, se acercó, nos guió en Boston, nos llevaba a comer, la queremos ya como un familiar. Hartos chilenos que hemos conocido allá y están organizando un beneficio para mi guagua, son muchos regalos y eso se agradece. – ¿Estos 60 días serán cruciales para verificar el resultado del tratamiento? – Son etapas que tenemos que ir pasando, ya tuvo una visita al neurólogo, lo encontró bien. En seis meses más le van a hacer una resonancia que es la misma que le hicimos al principio y para ver el tema de su cerebro, si las quimios lo afectaron o se detuvo la enfermedad. Las resonancias las vamos a tener que hacer cada año, pero la primera va a hacerse en seis meses más (…) tiene que ir a terapias para que su cuerpo pueda ir teniendo más fuerzas, todo avanzando de a poquitito. Pablo Salinas Saldías Después de dos horas Bomberos controla masiva fuga de anhídrido sulfuroso »