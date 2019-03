Danilo Carrasco ‘La Rompió’ en el Festival de Viña junto al gran Felipe Avello

ACTUALIDAD Millonario robo afectó a local de venta de aperos de huaso en calle Prat

Artista vive en Santa María y nos comparte hoy su historia: SANTA MARÍA.- La arrolladora presentación del connotado artista Felipe Avello en el Festival de Viña del Mar, fue simplemente uno de los momentos más esperados de la noche inaugural. Al finalizar su rutina, fue premiado con gaviota de Plata y de Oro, mientras que marcó 42,5 puntos de rating promedio en televisión. Sabemos que Avello se merece todo el reconocimiento del país, sin embargo hoy en Diario El Trabajo queremos enfocarnos en un chico aconcagüino que compartió escena con el gigante. MUY ESCURRIDIZA

Es uno de esos giros de 180º en la carrera del artista. La vida es así. Tan simple como que, ‘cuando te llega, te llega’, nos referimos a las escurridizas Fama y Fortuna, esas por la que todos quieren saber todo de ti, los aplausos generan una mágica burbuja en torno a quien la posee, en este caso luego del gran trabajo que llevas haciendo finalmente nos ofrece sus racimos frescos para sentirte muy comprometido a seguir mejorando en todos los campos de tu vida.

Ese es el caso de un vecino de Santa María, Danilo Carrasco Muñoz, quien trabajó de Tú a Tú con Avello, es su productor, sabe lo que hace.

Diario El Trabajo habló con Carrasco, quien vive con sus padres en Población Santa María, en Santa María,

– ¿Cómo llegan a cruzarse tu camino y el de Avello?

– Con mucho trabajo. La verdad es que fue como por suerte que yo llegué a trabajar con Felipe Avello, fue hace un año exactamente, fue una preparación extrema de este trabajo, tuvimos shows en Santiago siete veces a la semana, un día libre y show doble, es mucho trabajo pero valió la pena.

– ¿En qué consistió el trabajo hecho en Viña 2019?

– Yo soy productor de Felipe y actor también de la obra.

– ¿Cuál es tu papel y cómo lo desarrollas?

– El papel que yo interpreto es el de un joven que le ayuda a Felipe, este joven es muy tímido, y ahí nace una relación similar a la de un tío con un sobrino (…) así se juega con que él siempre me regaña, se hace el papel de que yo quedo de tonto pero realmente es él quien queda mal parado, eso es parte de los personajes.

– ¿Tienen techo tus ambiciones, crees que ya lograste tus metas profesionales?

– La verdad que no lo tengo bien claro, esto llegó de improviso, lo de Viña fue tremendo, hace dos meses nos avisaron, y hace un mes me informaron que yo iba a aparecer en el Festival.

– ¿Te metiste con el tema de la actuación desde hace mucho tiempo?

– Desde muy pequeño siempre me gustó esto de la actuación, pero no tan directamente. Lo tomaba yo como un juego.

– ¿Algún profesor te animó en el pasado a proyectarte en esta carrera?

– Sí. Isabel Olguín, Daniela Herrera, del Colegio Santa María de Aconcagua, ellas siempre me decían que me metiera en los temas de la Tele, en ese entonces yo quería estudiar publicidad, estaba en tercero medio. Daniela Herrera me insistía en que estudiara Tele.

– ¿Qué viene ahora en tu camino?

– Será La Gran Estafa el 6 de abril en el Movistar Arena, ahí estaremos junto a otros cinco comediantes. QUE BRILLE MÁS

Gaviotas de Oro y Plata para Avello, la sentimos Nuestra, porque ambos lograron ser una dupla de primer nivel en la apertura de Viña 2019. Una vez domado El Monstruo, del resto se encargará la Buena Estrella de ambos.

