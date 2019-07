ACTUALIDAD Hoy a las 10 de la noche estiman se concretará cambio de sentido en calles del centro

‘El Ángel del Gol’ conversa con Diario ‘El Trabajo’ en sus últimas horas como futbolista activo Crónica De acusado a víctima: Navarro se querella contra el Estado de Chile por caso de inmigrantes chinos Ex alcalde exige hacer efectiva la responsabilidad del Estado por el «actuar delictual» de funcionarios que autorizaron las Visas. LOS ANDES.- El abogado y ex alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro Salinas, interpuso una querella criminal contra el Estado de Chile por la responsabilidad penal que a su juicio tendrían algunos de sus funcionarios que autorizaron las visas para que inmigrantes chinos llegaran al país.

Lo anterior luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible la querella criminal que interpuso Navarro en contra de los imputados en dicha causa y en contra de quienes resulten responsables por los delitos de fraude, asociación ilícita especial y tráfico ilícito de inmigrantes. Al efecto, el Tribunal ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para su tramitación.

A través de esta querella, ingresada el día 12 de Julio de 2019, Navarro pasa a la ofensiva en la investigación de estos hechos, exigiendo se hagan efectivas las responsabilidades penales de funcionarios vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Consulado de Chile en Beijing.

Según el abogado, «no se trata solo de la persecución penal de quienes con fines delictuales, a través de engaño, obtuvieron la firma de documentos cuyo contenido resultaría ser falso, sino que además y fundamentalmente el establecimiento de la responsabilidad de funcionarios públicos vinculados con el Consulado de Chile en Beijing y eventualmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes eludiendo la normativa y protocolo relacionado con la documentación, verificación, control, consulta e información otorgaron ilegalmente visas».

Agregó que la responsabilidad del Estado «no puede ser evadida, a través de una parafernalia comunicacional, pues lo hemos pasado muy mal, también nuestras familias, por el actuar negligente o doloso de la Administración a través de sus funcionarios», afirmó el abogado.

Aseguró que los hechos denunciados son muy concretos y específicos, «pues si los funcionarios públicos respectivos hubieren cumplido sus funciones no existiría delito alguno, ninguna visa se hubiere otorgado, pues son ellos los llamados directamente a otorgarla».

Enfatizó que ejercerá todos los derechos que como querellante le entrega la ley para hacer efectiva la responsabilidad penal de todos y cada uno de los involucrados en este caso, como asimismo las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios provocados por su actuar y respecto del Estado por el actuar de sus funcionarios, concluyó.

Al ser acogida a trámite esta querella, el ex alcalde ahora figura como víctima del actuar doloso, entre otros, de los funcionarios del consulado chileno en Beijing.

En esa calidad también toma fuerza la querella por injurias y calumnias que presentó el abogado Navarro en contra del actual alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, quien lo acusó de haberlo engañado al haberle pedido que suscribiera cartas de invitación a empresarios chinos, «pues obviamente al haber sido acogida esta querella implica que yo también soy víctima de estos hechos y jamás actué de mala fe con respecto de las cartas que solicité a diversos alcaldes de Aconcagua».