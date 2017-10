‘De milagro’ salvó menor tras caída de gancho de árbol en plaza de armas

Con lesiones leves resultó una menor de siete años de edad luego que este sábado, pasadas las seis de la tarde, el gancho de un árbol de la plaza de armas de San Felipe cayera sobre ella.

Se trata de la menor de iniciales C.I. H.L, domiciliada en la comuna de Panquehue.

Según su madre, Beatriz Leiva Abarca, el sábado pasadas las seis de la tarde, vinieron a San Felipe de paseo con sus hijos, para romper la rutina y divertirse. «Como hacía tanto calor, la chiquitita le pide a su papá una bebida, entonces nosotros vamos a la plaza de armas a buscar un ladito donde hubiera más sombra, lo más cerca era frente al Montserrat nos sentamos y en eso ella vio una profesora conocida, fue a saludarla, vuelve en dos segundos, y fue como algo súper rápido, un ruido, yo estaba con mi bebé de un año y medio y estaba mi hija y su papá y resulta que escuchamos el ruido y en cosas de segundo, yo por sacar rápido a mi bebé que es chiquitito, no alcancé a tomarla a ella de la mano y ayudar que saliera corriendo conmigo».

Dice que se da vuelta y escucha el golpe «fue desesperante, de repente la veo que sale de entremedio de las ramas y un caballero me dice que le revise la espalda porque se golpeó muy fuerte la espalda y la veo y le había sacado un pedacito de piel de la espalda y la cara la tenía rajada. Se juntó mucha gente con la disposición de ayudarnos y justo se acercó la carabinera del retén móvil y ella nos dijo que iba a seguir el procedimiento, llamó a unos compañeros y nos llevaron a constatar lesiones para que la revisaran y ahí nos derivaron al hospital».

En este lugar les dijeron que eran lesiones leves: «Claro, yo sé que son lesiones leves, pero qué hubiera pasado si el tronco de la rama le golpea la cabeza (…) me la mata, entonces a eso yo voy, que mi hija no esté muerta (…) que no tenga lesiones graves no quiere decir que el hecho no fue menor, porque esto es algo grave lo que pasó».

Cuenta que cuando estaba en el hospital, llegaron dos personas de la municipalidad de San Felipe para pedirles los datos, le preguntaron cómo estaba la niña y nada más: «Nadie me preguntó si necesitaba algo, la niña necesita algo porque está en shock, la niña no quiere ir a San Felipe, me dice que nunca más se va a sentar al lado de los árboles, pasamos muy mala noche porque estaba asustada.

«Es fácil hoy en día entrar al Facebook y buscar como lo hizo usted, a mí nadie me ha preguntado cómo está mi hija, en qué condiciones quedó ella, nosotros íbamos a salir de viaje ahora, pero con todo esto no voy a poder salir, porque la niña está mal (…) no está grave, pero emocionalmente está mal, la niña me dice no quiero pasar más por ahí porque me da miedo si me cae otra rama encima, ella está acostumbrada de andar en los carritos. Yo hice la denuncia, tengo que esperar que me llamen de la fiscalía y seguir el procedimiento», finaliza la madre de la menor.

Recordar que el sábado de la semana pasada un árbol cayó frente a la Municipalidad sin causar desgracias, teniendo en cuenta que fue en la madrugada.