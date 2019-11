ACTUALIDAD Incendio afecta propiedad de conocidos vecinos fabricantes de timbres de goma

De un escopetazo hieren a vecino de 49 años de edad en su vivienda en Llay Llay

Víctima quedó con lesiones graves: Carabineros detuvo a uno de los cuatro sujetos que habría participado del hecho, sin embargo la víctima no logró reconocer al imputado como el autor del disparo.

Con lesiones de carácter grave en su pierna y brazo debido al impacto de perdigones, aunque sin riesgo vital, resultó el propietario de una vivienda, de 49 años de edad, luego que un grupo de sujetos le disparara desde el frontis de su domicilio ubicado en El Salitre de la comuna de Llay Llay, siendo detenido un individuo que habría participado en los hechos.

El fiscal Benjamín Santibáñez reveló que de acuerdo a los antecedentes policiales, la víctima se encontraba dentro de su domicilio regando en el patio posterior, observando a un grupo de sujetos que efectuaba un hoyo desde el otro lado de la reja, rociándoles agua con la manguera para que abandonaran el lugar.

"Al cabo de unos minutos llegan cuatro adultos, entre ellos el detenido, quienes comienzan a causar daños en la reja (de la víctima) amenazándolo de muerte. La víctima se acerca para impedir que le destruyeran la reja y no sabe cuál de los cuatro efectuó un disparo de escopeta que le impacta en una pierna y en el brazo derecho causándole lesiones graves".

El persecutor añadió que posteriormente el grupo huye del lugar, mientras la víctima solicita el auxilio de Carabineros: "Lo suben al carro para constatar lesiones y a un par de cuadras estaban los cuatro sujetos, se baja Carabineros y éstos huyen en distintas direcciones y capturan solamente a uno. La víctima no podía decir cuál de los cuatro fue el que habría disparado, sólo sabe que alguien del grupo disparó, pero no sabe quién".

No obstante el imputado de 20 años de edad, de iniciales J.A.G.H., fue formalizado por la Fiscalía en el Juzgado de Garantía de San Felipe por los delitos de daños y amenazas, quedando sujeto a las cautelares de prohibición de acercase a la víctima y arraigo nacional.

"Sí, no tenemos antecedentes necesarios para formalizarlo de un hecho puntual, como la víctima no sabía quién le había disparado, por lo tanto es materia de investigación y una vez que esté esclarecido se podrá formalizar al responsable del disparo", concluyó Santibáñez.