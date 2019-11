Decenas de estafados reclaman justicia al Obispado por estafa con sepulturas

Más de $10 millones cobró con engaños una funcionaria:

CATEMU.- Se imaginan el tener que enfrentar el doloroso trance de perder a nuestra madre, buscar fuerzas de donde puedas para atender la contingencia familiar de despedir a la mujer que nos dio la vida, vestirla, asear su cuerpo y sentir cada segundo una eternidad porque sabes que perdiste lo más sagrado de ti. Y ahora nos resultaría más que intolerable el enterarte cuando se llega a la oficina del Cementerio Parroquial a validar la sepultura para ella, y que te digan que no tienes ese derecho, pese a que pagaste más de medio millón de pesos.

MACABRA CODICIA

Pues no imaginemos tan lejana esta situación. Este macabro escenario es el que han vivido y están por vivir muchas familias en Catemu, luego que la administradora del Cementerio Parroquial de Catemu, Anita Araya, no da cuenta de los muchos millones de pesos de clientes que con el paso de los años fueron pagando cuota a cuota su nicho familiar o sepulturas comunes.

Nuestra investigación nos llevó a contactarnos con varias personas afectadas por esta funcionaria del Obispado, entre ellas María Pérez Tapia, quien hace menos de un mes vivió estas amargas experiencias, la de perder para siempre a su amada madre, y la de encontrarse con que la habían estafado a ella y a su esposo: «Mi madre Teresa Gladis Tapia Salas murió el día 23 de octubre, el día 24 vinimos a coordinar la Misa con el Padre y pasamos luego a la secretaría parroquial a pagar el derecho de sepultura de mi madre, que nos cobran $35.000, y cuando la señorita comenzó a revisar nos dice que mi mamá no tiene nicho y ni mi papá tampoco, y ya habíamos pagado 520.000 pesos, entonces se nos dice que no tenemos derecho a sepultura porque no había registro, pero que nos iban a prestar un nicho, por lo que ahora mi mamá descansa en un nicho prestado», nos relató esta vecina de Catemu.

BEBÉ SIN TUMBA

Nuestro medio también se contactó con otra vecina afectada, en este caso con la joven Yuyunis Olmos Flores, una de las afectadas: «Yo la sepultura la compré en abril de 2018, lo que pasó fue que la terminé de pagar en cuotas y cuando terminé vine con los recibos para que me hicieran el título de la sepultura, pero la señorita Anita Araya siempre me colocaba problemas porque era una sepultura de bebé que habían quitado; siempre me decía ya que me esperara, que iba a llamar al encargado del cementerio para ver el número de sepultura, lo cierto es que siempre me colocó algún pretexto para no darme mi sepultura. Me dijo hace como dos meses que viniera en noviembre para ya asignarme el número de sepultura, y resulta que me informan hoy lo que está pasando, que no sale mi hijo registrado como sepultado en ese cementerio. Su cuerpo está ahí con su cruz y su nombre, pero aparece otra persona como dueño de la sepultura, el dueño anterior, se supone que ese dueño anterior tampoco sabe nada, la única solución que me ofrecen acá es que el Obispado de San Felipe me dará una solución», comentó Yuyunis.

MÁS DE 15 CASOS

Así, en Diario El Trabajo empezamos a formular preguntas, esta investigación nos llevó hasta la misma oficina del Cementerio Parroquial donde labora Ana Araya, quien se encuentra con licencia médica por ‘Estrés laboral’, se nos informó. Aún así amablemente fuimos atendidos por Fabiola Ledesma, administradora interina del Cementerio Parroquial de Catemu: «Al principio cuando me ofrecieron este trabajo, jamás pensé en el tremendo problema que se generó acá en el cementerio, porque empezaron a llegar con sus reclamos las personas, los dueños de nichos y sepulturas. Entiendo que estas personas son gente sacrificada y personas de esfuerzo, que en verdad me apena y me pongo en el lugar de ellas por la forma en que fueron engañadas», comentó Ledesma.

– ¿Usted conoce a la anterior funcionaria en este puesto?

– Yo no conozco a la persona que estuvo antes acá, no la ubico, no sé quién es y no sé la verdad por qué lo hizo, por lo que acá yo estoy tratando de solucionar en lo más que pueda a las personas afectadas.

– ¿Ustedes están validando los comprobantes y recibos que Ana Araya extendió a estas personas?

– Sí. Acá nosotros estamos haciendo válidos los comprobantes que son falsos, el Obispado se está haciendo cargo de estos comprobantes y les estamos dando solución a los vecinos en todo lo que corresponda.

– ¿Por qué dice usted que son comprobantes falsos si fueron entregados por una funcionaria del Obispado en las oficinas de la institución?

– Digo que son falsos porque por ejemplo: Nuestro calendario original vamos en el Nº 4240 por así decirlo, mientras que me llegan recibos con números de talonario Nº 5380, que para poder yo llegar a ese número creo que llego quizás entre marzo y abril del próximo año.

– ¿Hasta el día de hoy cuántos casos se han descubierto con esta modalidad en relación a esta funcionaria?

– Hasta ahora vamos ya por más de 15 casos, algunos vales son de $500.000, $600.000 y de hasta un millón de pesos cada uno, fácilmente aquí estamos hablando que el monto anda entre los 8 y 10 millones de pesos, no he hecho las cuentas completas ni soy contadora.

– ¿Sabe usted si el Obispado de San Felipe ya interpuso alguna denuncia contra Ana Araya por estas irregularidades?

– El Obispado tiene una demanda contra ella, estamos recaudando la mayor cantidad de pruebas posibles y eso se le entrega al abogado del Obispado.

– ¿Qué le puedes decir a los vecinos de Catemu y alrededores que se están viendo afectados por este actuar de la funcionaria?

– La gente debe estar tranquila, yo he hablado con todas las personas que llegan acá, que por favor avisen a las demás personas que tengan sepulturas o nichos en el cementerio, que se acerquen a hablar conmigo, pero que vengan con documentos que se les hayan entregado acá, independientemente de la fecha en que se extendieran.

OBISPADO RESPONDE

También de manera oficial el Obispado confirmó esta situación, explicándonos en un escueto comunicado lo siguiente: «Se informa a la comunidad que a partir de una auditoría interna que realizó el Obispado al Cementerio Parroquial de Catemu, se detectaron una serie de irregularidades, motivo por lo cual y con los antecedentes reunidos se efectuó denuncia ante el Ministerio Público de San Felipe y con el objeto que se esclarezcan los hechos denunciados, a quien se le seguirán aportando los antecedentes, a objeto que determine la existencia o no de un ilícito. En caso de ser positivo el Obispado tomará las acciones legales pertinentes, con el objeto que se esclarezcan los hechos. El Obispado de San Felipe de Aconcagua reitera su compromiso con la verdad y la Justicia», dice el documento.

Roberto González Short

ENVIADO ESPECIAL