Marzo es el mes de aniversario del Cuerpo de Bomberos de San Felipe Tribunales Declaran ilegal la detención de las personas que fueron acusadas de dañar estatua del 'Soldado del Pacífico' Por falta de argumentos: El Juzgado de Garantía de San Felipe declaró ilegales las detenciones de seis personas que estaban acusadas de daños a bienes de uso público, en este caso la estatua del Soldado del Pacífico, en el marco de los incidentes registrados la noche del lunes en San Felipe (ver nota aparte). Así lo informó el abogado de los imputados, Julio Álvarez: «Efectivamente se realizó la audiencia de control detención. La detención fue declarada ilegal en base a los antecedentes expuestos en la audiencia y que el tribunal abonó nuestra tesis que estos jóvenes en definitiva no tenían ninguna participación en el hecho, toda vez que los elementos que al día de hoy cuenta el ministerio público son de una entidad realmente escasa y más obedecen… en realidad no me atrevo a calificar a lo que obedecen, pero es que en realidad los elementos expuestos en la audiencia no son suficientes, no tienen indicios para proceder a la detención de estos jóvenes», dijo. – ¿Qué pasa ahora? – El ministerio público procedió a formalizar investigación por un delito de daños y se fijó un plazo de investigación de noventa días. Entre los detenidos figuraban un abogado y el presidente provincial del PS, Rubén Henríquez, con quien nuestro medio conversó sobre su detención junto a las otras personas, señalando lo siguiente: «Nosotros estábamos evidentemente en un lugar posteriormente a la destrucción y Carabineros nos acusó a nosotros de pillarnos infraganti destruyendo el monumento, cosa que no era así, no tenían las pruebas suficiente, no había nada en realidad que justificara la detención, por lo tanto se declaró ilegal. Esto una vez más demuestra que el hecho de ser rostro político, dirigentes sociales, para Carabineros significa una justificación para acusarnos ilegalmente de cosas que no hemos cometido», señaló. – ¿Dónde estaban ustedes al momento de los hechos? – Dos de los seis detenidos estábamos frente al AIEP, en el bandejón de Yungay al llegar al obelisco, por lo tanto ese video grafica que nosotros estábamos ahí grabando cuando Carabineros llegó a dispersar a las personas que estaban destruyendo el monumento, por lo tanto es ilógico que nosotros estuviéramos grabando y a la vez destruyendo el monumento por el cual nos estaban acusando a nosotros. – ¿Qué recuerda de ese momento, había gente que estaba destruyendo el monumento y esos fueron detenidos o no? – No, no, hubo gente que estaba destruyendo el monumento, pero al llegar la fuerza de Carabineros se dispersaron y no hubo ninguna persona en realidad detenida ahí; sin embargo, de acuerdo a la falsa declaración de Carabineros, nos dicen que nos pillaron infraganti a nosotros destruyendo el monumento, sobre el monumento y que en fracción de segundos estábamos arriba del auto intentando escapar, cosa que no fue así. Y las pruebas que presentó Carabineros fue una bandera mapuche, un lienzo y una máscara antigases, siendo que la declaración de Carabineros acusando a nosotros dice que estábamos con cadenas, con lingas, con martillos destruyendo el monumento, por lo tanto hay una incoherencia, una inconsistencia de Carabineros para acusarnos gratuitamente a nosotros. – ¿Te da más ánimo esto? – Efectivamente, no somos los únicos, a nivel nacional están siendo acusados por delitos que no han sido efectivos y esto demuestra que la institución está totalmente deslegitimada; o sea, aparte de acusar falsamente a nosotros, también generan montaje porque no estábamos ahí. Ellos inventan un escenario y más encima pasan a llevar nuestros derechos como detenidos, el pase para ser atendidos por un abogado, nos llevaron a Quebrada Herrera, de Quebrada Herrera a San Felipe, nos tuvieron dos horas en San Felipe, de acá nos llevaron a Los Andes, al San Juan de Dios, después nos llevaron a San Esteban, por lo tanto lo que ellos querían evitar era que nosotros pudiéramos contar con nuestros abogados. Otros de los imputados dijo que recuerda cuando llegaron los tres funcionarios apuntando por el frente, por un costado y por el lado donde ellos estaban sentados en la parte trasera del auto. Indicó que el motivo de su presencia en ese lugar era porque iban a dejar a un amigo que recogieron para llevarlo a la avenida Maipú, y «ya dijimos tomemos una foto a la estatua que estaba tirada y cuando nosotros nos acercábamos a tomar la foto, volvemos al auto y ahí nos cruzan el retén y nos detienen sin ninguna prueba, no nos dijeron nada sobre el motivo de la detención, nada, nada», señaló. Señalar que durante la mañana de ayer, en las afueras del Tribunal, estaban amigos familiares esperando a los imputados, no produciéndose ningún desorden.