Bingo Solidario para ayudar a conocida vecina de Panquehue que sufre de cáncer Tribunales Declaran inocente a mujer detenida porque empleaba cannabis con motivo medicinal Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe: La imputada fue detenida por la Policía de Investigaciones el 21 de febrero de 2018 trasportando en su vehículo ocho plantas de marihuana. El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe absolvió a una mujer de 31 años de edad, del delito de cultivo ilegal de marihuana tras haber sido detenida por la Policía de Investigaciones el año pasado, resolviéndose tras un juicio que la conducta descrita se encontraría justificada por un tratamiento médico.

La Fiscalía acusó los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2018, alrededor de las 13:30 horas, en circunstancias que el personal de la PDI de San Felipe, mientras efectuaban diligencias judiciales, observaron a la imputada circulando en su vehículo por calle Michimalongo de San Felipe, manteniendo en la parte trasera ocho plantas de cannabis sativa, cuyos cultivos los trasladaba por cambio de domicilio.

En aquella oportunidad, la imputada habría exhibido a los funcionarios policiales un certificado extendido por un médico tratante de la Fundación Daya del año 2016 recetada para uso medicinal.

No obstante a juicio del Ministerio Público, los hechos eran constitutivos del delito de cultivo ilegal del género cannabis, sancionado en la Ley 20.000 de drogas, persiguiendo una pena de tres años y un día de presidio más el pago de 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Sin embargo, este Tribunal resolvió declarar inocente a la imputada, estimando justificada la conducta de la enjuiciada.

