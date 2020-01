ACTUALIDAD Asaltó a mujer mientras amamantaba a su pequeña hija y le robó celular

Violenta colisión de vehículos deja conductor gravemente herido Crónica Defensor de ex trabajadores demandaría al holding de empresas Pentzke Abogado Guillermo Claverie: Guillermo Claverie Bravo es abogado de aproximadamente 100 extrabajadores de temporada de la quebrada Conservas Pentzke y hace pocos días estaba reunido con los empleados para recoger todos los antecedentes del caso en común, depurarlo para luego presentar la demanda colectivo, no descarta demandar al Holding que posee otras empresas ligadas a la conservera. Al conversar con nuestro medio, el abogado Guillermo Claverie Bravo dijo que la mayoría que representa él son temporeros, «pasan por una situación muy ingrata, la verdad que bajo argucias o subterfugios periódicamente se le han cortado sus contratos de trabajo, se les ha puesto término e inmediatamente los vuelven a contratar, así se evitan pagar años de servicios e indemnizaciones de aviso previo y con importantes ahorros para la empresa con condiciones realmente no sé si soy exagerado cercana a una esclavitud moderna, hay personas con 19-20 o más años de servicio que en realidad hoy en día ni siquiera le han entregado un finiquito, porque ellos figuran como trabajadores temporales y no es así, hay personas que toda su vida laboral constan sus cotizaciones única y exclusivamente con la Conservera Penztke, así es que estoy convencido de que aquí si existe una continuidad laboral respecto a estos trabajadores y vamos a luchar hasta el final en defensa de sus derechos», señaló. – ¿Cuál es el objetivo principal de esto? – Que se les pague la indemnización por años de servicios, vacaciones legales y proporcionales en los caso que se les adeude, el mes de aviso y además recargos legales, aquí hay casos o la mayoría de los casos más bien en que no están al día las cotizaciones del seguridad social, eso da a lugar impetrar lo que se denomina la llamada Ley Bustos o Nulidad del despido, que implica que se siguen devengando remuneraciones hasta que no se paguen las cotizaciones de seguridad social, además existe en la ley una indemnización especial para el caso que no esté pagado el Seguro de Cesantía, así es que creemos que los montos por los cuales debe indemnizarse y compensarse a mis representados no son montos menores, aquí tenemos gente de sacrificio y esfuerzo que ha dado su vida laboral a esta empresa y viven hoy día un situación sumamente ingrata, hay gente que con mucho esfuerzo ha mantenido a su familia en condiciones francamente paupérrimas, abusos laborares, me cuentan ellos con pesar que tenía que soportar malos tratos, insultos, en condiciones laborales sumamente hostiles, porque era la única fuente laboral que tenían para sostener a sus familias, familias que en algunos caso han podido lograr incluso con créditos, endeudamiento, poder sacar a sus hijos adelante y que ellos se conviertan en profesionales, una carrera técnica o universitaria. – ¿Hay alguna cantidad de dinero aproximada que podría recibir cada trabajador o son variables, se puede dar un número? – Es muy variable, muy variable no me atrevo a aventurar todavía, no he sacado los cálculos, depende de la cantidad de años que haya estado cada persona, tenemos gente que puede haber estado dos años, tengo en mente un caso de una persona que tenía 19 años otra 22 años y hay gente de planta que supera los 40 años, hay gente que toda su vida laboral la entregado a esta empresa. – ¿Cómo va todo, estamos en la Plaza Cívica con los trabajadores, que se está haciendo hoy en día? – Personas están entregando una carpeta con una ficha que yo confecciono con todos los datos respecto a su relación laboral y además adjuntando todos los documentos necesarios para fundar la demanda, ahora viene un proceso que es depurar, procesar toda esta información hacer las planillas correspondientes para determinar exactamente cuánto se le debe a cada uno y luego interponer la demanda, aquí no solamente voy a demandar a la empresa Pentzke sino que a todas las empresas relacionadas del grupo económico, esto es un verdadero holding. – ¿Tienen más empresas? – Sí, claro exacto hay cerca de nueve empresas o más. – ¿Dependiente de la Conservera Pentzke o no? – Exacto, que están relacionadas y que gozan aparentemente robusta salud financiera. – ¿Cuándo se viene la demanda, cuando esté todo listo? – Yo creo que aproximadamente podría ser dentro de la primera semana de febrero más menos. – ¿Cuándo debiera terminar más menos esto con su experiencia que tiene en casos similares? – Los plazos en este tipo es muy relativo, muy relativo, podría ocurrir la noticia feliz que mañana llegara un oferta de algún inversionista interesado en comprar esta planta que tiene un valor económico millonario, estamos hablando de millones de dólares o lisa y llanamente no llegue ningún interesado y se termine vendiendo los inmuebles por valor en UF el metro cuadrado, y se prescinda de la planta como fierro al kilo, entonces no sabemos qué va a pasar y podría ocurrir también que si las acciones judiciales prosperan como yo estoy seguro van a prosperar, podemos cobrar también a las empresas relacionadas y podría ocurrir que cobremos antes en las otras empresas que la quiebra, el procedimiento de liquidación, así es todo el escenario es bastante incierto. FUTURO INCIERTO El abogado comentó que a él le han tocado quiebras que en tan sólo unos meses sus representados han podido cobrar y otras en que los procesos son más complejos y no hay demanda por los activos de la empresa pueden llegar a dos o tres años, «sin ir más lejos, yo solicité la quiebra o liquidación de la Universidad del Mar entre otras, la verdad que he estado en muchas quiebras o liquidaciones de cierta relevancia pública y social, la quiebra de la Distribuidora Rabie por ejemplo, esa recuerdo a los trabajadores se les debían cerca de 12.000 millones de pesos, logré que se cobraran cerca de 8.000 millones y esa quiebra costó dos años poder pagarle a los trabajadores, en la quiebra de la Universidad del Mar que es de 2013, todavía quedan dos inmuebles que no son de mucho valor y la verdad que en la proporción que se le va a pagar a los trabajadores va a ser algo muy mínimo casi simbólico a esta altura, pero es una quiebra que ya lleva siete años, entonces es sumamente relativo el pronóstico de tiempo, es muy aventurado sobretodo en esta etapa decir cuánto va a durar el escenario judicial y cuándo van a poder comprar mis representados, esta podría ser una aventura de largo aliento. Reiteró que él representa a unos 100 extrabajadores. De todas maneras siempre se van sumando más. Ya dispuso el Mandato Judicial para que todos firmen y formalicen la relación laboral.