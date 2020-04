ACTUALIDAD Grave en el San Camilo operario de APR La Troya tras ser atropellado

Seremi no informó sobre nuevos casos pese a saber que hay tres personas más

¡Definitivo! No hay feria Diego de Almagro hasta nuevo aviso, comerciantes de brazos cruzados

Municipio crea mesa social Covid-19 para gestionar ayuda a población de riesgo

El ‘Ángel del Gol’ hace un llamado al autocuidado

Consejo Regional asigna 2.800 millones de pesos para la Quinta Región Crónica ¡Definitivo! No hay feria Diego de Almagro hasta nuevo aviso, comerciantes de brazos cruzados Definitivamente no hay acuerdo entre la autoridad y los feriantes de Diego de Almagro, razón por la cual la feria no funcionará tampoco este domingo. Lo anterior dejó muy molestos a los ‘chacareros’. Julia González, tesorera de los feriantes, dijo a la opinión pública estar molesta con esta resolución adoptada por el alcalde Patricio Freire: “Molesta porque nosotros representamos grandes necesidades que tiene…, tenemos detrás personas, tal vez no todos tenemos las necesidades, pero no llegamos a acuerdo, no llegamos a nada, estamos bien tristes por el momento. Esta decisión es definitiva, hasta nuevo aviso, llevamos cuatro reuniones con el municipio y siempre ha sido lo mismo, estamos citados de nuevo a reunión el día martes para ver, pero las puertas están cerradas, no creo que haya una propuesta positiva en la próxima reunión”, señaló. Comentó que para llevar a cabo el funcionamiento de la feria, ellos propusieron medidas como trabajar en una sola línea, con una separación de dos metros entre puestos, cerrar las calles, habilitar un acceso de entrada y otro de salida, “pero la verdad es que el municipio no está muy abierto a querer trabajar. Bueno, uno entiende que el tema es sanitario, pero nosotros también tenemos problemas económicos”, señaló Julia González. La dirigente enfática en señalar que en estos momento están de brazos cruzados, porque no tienen otro trabajo, solamente laboran en la parte del comercio: “No vemos otra solución, es como que te digan de un día para otro que no puedes seguir trabajando y quedas sin sueldo, sin finiquito, sin nada”, indicó la tesorera. Se quejó que siempre los han fiscalizado a ellos, esto en directa alusión a la poca fiscalización a los comerciantes que se instalaron en la ruta que va hacia Putaendo. A ellos les dijeron que no, pero de todas maneras se llenó de comerciantes. Cuenta que ellos poseen patentes y por ese lado deben hacerle caso a lo que les diga el municipio. Municipio crea mesa social Covid-19 para gestionar ayuda a población de riesgo » Seremi no informó sobre nuevos casos pese a saber que hay tres personas más