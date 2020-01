ACTUALIDAD Papa Francisco expulsa de la Iglesia al sacerdote Humberto Henríquez por Abuso Sexual

Joven de 29 años es hallado sin vida colgado de un poste de la línea férrea Policial Delincuentes armados asaltan Peaje Las Vegas y obtienen botín de $3 millones Abandonaron en la ruta vehículo encargado por robo: Hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas de este domingo, donde tres trabajadoras fueron intimidadas por los sujetos encapuchados, logrando obtener el dinero en cuestión de segundos. Alrededor de tres millones de pesos en efectivo sustrajeron tres delincuentes quienes a rostro cubierto y premunidos de armas de fuego, intimidaron a tres cajeras del Peaje Las Vegas de Llay Llay a eso de las 21:00 horas de este domingo. Los delincuentes, movilizados en dos vehículos, uno en dirección al norte y el segundo hacia el sur, descendieron armados para cometer el atraco en pocos segundos, intimidando a las trabajadoras para robar el dinero en efectivo recaudado. Obtenido el millonario botín, los antisociales huyeron en los vehículos en distintas direcciones, sin lograr ser capturados por Carabineros, quienes concurrieron al sitio del suceso. No obstante, en el sector de Ocoa, Carabineros informó que se logró ubicar uno de los vehículos utilizados por los asaltantes, el cual fue abandonado en este sector, descubriéndose que el móvil marca Peugeot, placa patente CS JC – 75, mantenía encargo por robo desde la ciudad de Santiago. La policía uniformada afirmó que el Peaje al momento del asalto, no contaba con el registro de cámaras de vigilancia ni alarmas, denunciándose los hechos a la Fiscalía de San Felipe, precisándose además que no se registraron personas lesionadas ni daños a la infraestructura del lugar de los hechos.

Pablo Salinas Saldías