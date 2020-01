ACTUALIDAD Delincuentes con ‘manos de terciopelo’ roban valiosas bicicletas mientras dueños de casa dormían

Delincuentes con 'manos de terciopelo' roban valiosas bicicletas mientras dueños de casa dormían Afectados creen que fue un robo por encargo, el cual vino a perturbar su tranquilidad pues se sienten invadidos y vulnerados en la tranquilidad del exclusivo sector residencial Villa Terra Noble. Alrededor de un millón de pesos fue el avalúo de las especies que se llevaron delincuentes desde una casa ubicada en Villa Terra Noble de San Felipe. El robo ocurrió durante la madrugada de ayer jueves, cuando los dueños de casa dormían. Los delincuentes robaron dos bicicletas de marca y un parlante. El dueño de casa, de nombre Mauricio, dijo que ellos se acostaron alrededor de la una de la madrugada; "estábamos viendo una serie y dormimos toda la noche. En la mañana nos despertamos, nos levantamos a comprar al súper y nos percatamos que había una silla en el portón de la casa por el lado de adentro, lo cual nos pareció raro. Empezamos a mirar y nos habían robado una Trek Marlín 7 negra y Trek Marlín 6 roja; también nos robaron un parlante, un X7, pero se llevaron solamente el pasivo, el parlante activo lo dejaron acá, así es que de hecho no les sirve de nada ese parlante que robaron; y también intentaron robar una tele que tengo afuera en el quincho, esa también le hicieron fuerza para tratar de llevársela, pero no pudieron, ahí dejaron marcadas las huellas", señala. Piensa que lo más probable hayan sido unas dos o tres personas y por encargo. Porque había otras cosas más por el lugar y no se las llevó: "Vinieron como exclusivamente para robar las bicicletas, vieron que había un parlante y una tele que se podían llevar y se la llevaron como a la pasada nomás", señaló Mauricio, dueño de casa. Realizaron la denuncia respectiva en Carabineros. Concurrió personal de la SIP, levantaron huellas: "Ahí quedamos, la verdad que no es mucho lo que se puede hacer y bueno, lo peor es sentirse invadidos. Nosotros estábamos durmiendo en la casa, no escuchamos nada, es gente que como se dedica a eso, encargos por robos, porque si es alguien más torpe mete más bulla o algo así… No escuchamos nada más, repito que el tema acá es sentirse invadido, ni siquiera en tu casa puedes estar durmiendo tranquilo, eso es lo peor del tema", concluyó la víctima. Las víctimas viven en la calle principal de la Villa Terra Noble. Apelan a que alguien haya visto algo "porque esto tiene que haber sido en la madrugada, es notorio que dos personas anden pasando cosas por arriba del portón o caminando, llevándose un parlante que es grande, es como de 1,20 metros de alto, entonces es raro que vayan dos personas, si es que andaban a pie, dos personas con un parlante, porque eso hay que acarrearlo de dos o posiblemente haya un vehículo esperando más allá para llevarse las especies robadas", dijo Mauricio. Ahora sólo queda esperar que aparezcan o alguien entregue información del paradero. Pero siguen pensando que fue un robo por encargo.