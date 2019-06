Delincuentes entran a robar y causar daños a comedor solidario en la Parroquia Andacollo

Pese a robo seguirán funcionado:

La noche de este sábado delincuentes entraron a robar al Comedor Solidario de la Parroquia Andacollo. Así lo informó Guillermo Brito, quien es el coordinador del comedor y lamentó el hecho.

«Lamentablemente anoche (sábado) fuimos víctimas de robo, se nos metieron a robar al comedor solidario de la parroquia Andacollo, más que nada hicieron desmanes, quebraron ventanas, rompieron los barrotes, las puertas, todo, botaron la carne que teníamos para darle a las cerca de 120 personas que atendemos que están llegando a comer al comedor; lamentablemente por personas que no sabemos quiénes son, es un daño que se nos metan a la parroquia a un comedor solidario que está ayudando a personas que realmente lo necesitan, y no por eso vamos a dejar de hacerlo, por el contrario, con más ganas, con más fuerza vamos a seguir luchando, vamos a seguir sacando adelante este comedor. Si bien los daños son grandísimos, las imágenes hablan por sí solas, pero no por eso, por personas que hasta el minuto están siendo identificadas, porque fueron vistas por las cámaras, pero quiero dar a conocer y decir a la comunidad que nos ayuden para poder sacar adelante», señaló Guillermo Brito.

Se queja porque perdieron todo lo que tenían preparado para hacer esta semana; «que son la carne que teníamos en el congelador la botaron y al perder el frío ya no se puede utilizar, los cilindros de gas que nos robaron, utensilios que usamos en el comedor, pero como digo más que nada la idea de esto es dar a conocer a la comunidad lo que está pasando y decirles que no por eso vamos a dejar el comedor de lado, la parroquia gracias a Dios cuenta con el apoyo del padre y con el apoyo de cuarenta voluntarios que son las personas que trabajamos, pensando, proyectando día a día, consiguiendo las cosas para sacar el comedor adelante», dijo el coordinador.

Por su parte el párroco de la iglesia Andacollo, Luis Felipe Vergara, dijo que pese al robo han seguido funcionando gracias a que la comunidad se puso en movimiento: «Se ofreció las ayudas necesarias para poder reparar todo lo que se hizo daño, como digo gracias a Dios la cocina en sí misma, aparte de robar algunas cosas, no se paralizó y contamos con los elementos necesarios para poder seguir funcionando», indicó el sacerdote.