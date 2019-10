Delincuentes ingresan a robar a vivienda y se llevan hasta la mascota de la casa

Vecina afectada relata lo ocurrido en Villa El Canelo 1:

El hecho ocurrió a primeras horas de este lunes, mientras la dueña de casa se encontraba durmiendo junto a su pequeña hija. Los antisociales además provocaron daños en el parabrisas del vehículo de la víctima.

Consternada se encuentra una vecina residente de la Villa El Canelo 1 de San Felipe, luego que delincuentes invadieran su propiedad para sustraer diversas especies, provocar daños materiales y robar hasta la mascota de la casa a eso de las 07:00 horas de la mañana de este lunes.

La afectada, en entrevista exclusiva con Diario El Trabajo, detalló que aquel día se despertó ante los ruidos provocados por los ladrones que la asustaron ya que se encontraba junto a su pequeña hija.

Al salir del inmueble se percató que los sujetos le robaron dos cilindros de gas y diversas prendas de vestir, además destruyeron el parabrisas de su vehículo que estaba estacionado, cerciorándose que además la perrita de la casa tampoco estaba, denunciando los hechos a Carabineros.

– ¿Cómo sucedieron los hechos?

– Yo estaba en la casa, estaba durmiendo, fue como a las 07:30 horas, sentí como un golpe y después vi que el portón estaba medio abierto, no estaban los tubos de gas, el canasto con ropa y el auto estaba con el parabrisas trizado y no estaba mi perra.

– ¿El vehículo estaba estacionado dentro de su casa?

– Sí, adentro de mi casa, estaba abierto pero no lo abrieron, estaba la silla de mi hija, pero parece que no tuvieron el tiempo para abrirlo.

– ¿Quiénes estaban en el interior de la casa?

– Yo y mi hija de 5 años de edad.

– ¿Cuando sintió los ruidos, logró observar a los delincuentes?

– No logré verlos.

– ¿La mascota fue recuperada?

– Sí, fue encontrada en el sector de la UPLA (Universidad de Playa Ancha).

– ¿Cree que fue más de un antisocial que habría ingresado a su casa?

– Yo pienso que sí porque un cilindro (de gas) estaba lleno y el otro estaba a la mitad.

– ¿Había sufrido alguna vez un robo en su casa?

– No, es primera vez.

– ¿Hizo la denuncia a Carabineros?

– Sí, Carabineros vino para acá, me tomaron la declaración.

– ¿Ha logrado obtener alguna información por parte de sus vecinos?

– No, yo pensé que podría haber obtenido información por un vecino que tiene cámaras, pero recién las estaba activando ahora, entonces no puede saber más.

– ¿Siente inseguridad en su casa?

– Claro, pero siento rabia por la maldad que hicieron en mi auto, lo demás todo se recupera, no tenían por qué hacerle eso a mi auto.

– ¿En cuánto avalúa el robo y los daños?

– Alrededor de $300.000.

Pablo Salinas Saldías