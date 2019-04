Delincuentes roban en Joyería Acrón a pasos del cuartel de la PDI

Ya van siete robos y cuatro asaltos en el historial del local:

Testigo advirtió la presencia de al menos tres antisociales que cometían el violento robo en horas de la madrugada de este viernes, denunciando a Carabineros, que a los pocos minutos sólo logró disuadir a los sujetos, quienes escaparon con un botín cercano a dos millones en joyas y relojes.

«Ya tengo siete robos y cuatro asaltos», así expresa su rabia e impotencia el propietario de Joyería Acrón y vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Felipe, Luis Salinas Espinoza, luego que al menos tres delincuentes cometieran un millonario robo en joyas y relojes alrededor de las 04:20 horas de este viernes.

Los antisociales en pocos minutos lograron sacar de cuajo la protección metálica del ventanal para destruir el vidrio y de esta forma irrumpir en las dependencias del local comercial ubicado en Calle Combate de Las Coimas a pasos de la Plaza de Armas y el cuartel de la Policía de Investigaciones, arrastrando una pesada caja fuerte hasta la calle, donde se almacenaban más de 20 millones en joyas y relojes.

Sin embargo, gracias al oportuno llamado de una testigo que observó a los delincuentes en plena acción, Carabineros concurrió a los pocos segundos al lugar de los hechos, lo que originó que los delincuentes escaparan aparentemente en un vehículo, logrando llevarse consigo dos millones en joyas y relojes de menor cuantía, así lo expresó a Diario El Trabajo don Luis Salinas Espinoza.

«Joyas y relojes que estaban guardadas en la caja de fondo que la sacaron hasta la calle, se llevaron relojes que tienen menor cuantía que los tenía ahí, alrededor de 50 relojes de bajo costo. Se supone que una señora dio aviso a Carabineros que estaba pasando algo aquí. Ahora son dos millones de pesos en especies y sumar los daños, porque sacaron de cuajo un ventanal que estaba protegido con una reja, más un latón que protegía la publicidad. De acuerdo a la versión de la señora (testigo) habría tres personas que estaban con la caja de fondo que se les cayó logrando sacarla de su sitio hasta la calle. Entre los daños habrían unos $500.000 y tal vez más».

El orfebre argumentó que pese a haberse cambiado del local de Calle Prat en búsqueda de mejor seguridad para su negocio, de igual forma sigue aumentando su victimización en delitos de esta naturaleza. «Estoy a metros de la plaza y metros de la PDI, ni aún así me salvo, pero de acuerdo a lo que me dice la señora cuando ella avisó a los Carabineros, no demoraron en llegar en minutos, muy rápido el accionar. Ahora por las cámaras de seguridad no sé si se va a poder identificar a quienes hicieron este atraco pero hoy (viernes) encontraron en un auto algunas cosas que son mías, unos archivadores de facturas y tres anillos que con la premura los sacaron y los echaron ahí. Tengo entendido que la policía encontró este auto en Villa Departamental, ya saben de quien es y así vamos por muy buen camino».

Salinas añadió que si los delincuentes se hubieran llevado la caja fuerte, se estaría lamentando una pérdida cercana a los 20 millones en joyas y anillos de alto valor y que algunos son de propiedad de clientes. «Dentro de la caja fuerte existían $20 millones en joyas, si se hubieran llevado eso me dejan muy complicado porque muchas de esas joyas no son mías, hay joyas que están en reparación de alto valor, había precisamente un sólo anillo que cuenta más de dos millones de pesos con certificado y todo», concluyó el comerciante.

Por su parte Carabineros por intermedio de la Sección Investigadora Policial (SIP) de San Felipe quedó a cargo de las diligencias en lo que respecta a la revisión de cámaras de seguridad y sobre el hallazgo de un vehículo presuntamente involucrado, lo que permitiría establecer las identidades de los sujetos que habrían participado en este violento robo.

Pablo Salinas Saldías