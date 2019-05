Delincuentes roban trofeo más antiguo de la Asociación de Fútbol Amateur

Testimonio de valor incalculable fue robado junto a otras copas y premios por desconocidos que causaron enorme daño a la institución.

Uno trofeo bastante antiguo y de valor incalculable, junto a otros premios de metal se robaron delincuentes que ingresaron a la sede del Consejo Local de Deportes, donde sigue funcionando la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

La información fue entregada por el Secretario de dicha asociación, Nelson Quiroga: «Se robaron un trofeo antiguo de la asociación, por suerte que no se llevaron lo más importante que es el computador donde tenemos toda la información de cada club», indicó.

Para ingresar, el o los delincuentes rompieron la puerta de entrada de la sede: «Ahora usaron la modalidad de sacar los vidrios para no quebrarlos y abrieron las puertas, tuvieron todo el tiempo del mundo para llevarse cualquier cosa. Al club de Rayuela también les afecta, lo mismo que a los otros; se metieron a todas las oficinas que hay aquí. Esto no es primera vez, se han metido varias veces. Cuando nosotros estamos en reunión, dejamos los autos estacionados y también los rompen, les roban la bicicleta a la gente que viene a las reuniones», señala.

Lamentó el robo de los trofeos porque son algo testimonial: «Como eran de bronce, los tipos los reducen y no saben el significado que tienen esos trofeos que son antiguos, deben tener sus cincuenta, cien años; no saben ellos el daño que hacen», señaló Quiroga.

Consultado por el valor de estos trofeos, no supo decir porque es algo testimonial para ellos, especialmente el más antiguo que estaba sobre una mesa: «Los otros trofeos tienen que haber sido pocos, todavía no he revisado lo que falta, pero sí está el ‘despelote’ aquí y en las otras oficinas de otras organizaciones», indicó Nelson Quiroga, secretario de la Asociación de Fútbol.

Comentó que no hay seguridad en el lugar más que tres candados con que cierran la puerta principal. Por lo que deduce que deben entrar por otra parte. Puede ser por el portón donde ingresan los vehículos.

Reconoció que ellos como Asociación de Fútbol Amateur siguen funcionando en el Consejo Local de Deportes.

El robo quedó al descubierto ayer en la mañana por los dirigentes.