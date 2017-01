Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Sorprendido con las manos en la planta





Comunidad Demandan a Protec Chile por no pagar Finiquito a su exgerente general Ola de despidos podría afectar a otros empleados: Un espinoso caso, en el que los protagonistas principales son dos viejos socios empresariales que durante 25 años lograron fundar y levantar una de las empresas en seguridad privada más prestigiosas del país, Protec Chile, y que se encuentran hoy enfrentadas por demandas laborales y presuntos incumplimientos laborales de esta misma para con sus empleados, es el que se desarrolla al calor de un juicio en el Juzgado del Trabajo en San Felipe. ¿DESPIDOS MASIVOS?

Según lo que investigó Diario El Trabajo, este juicio es noticia porque según información a la que nuestro medio tiene acceso, se podría estar gestando una fuerte sacudida laboral a lo interno de esta titular de la seguridad privada, la que opera en regiones como la Metropolitana, V Región, IV y VI Región, representando no sólo el peligro de despido para unos 600 empleados, sino también que no se descartaría una eventual declaratoria de quiebra, si las cosas continúan por la línea actual.

Nuestro medio habló ayer miércoles con el exgerente general y socio minoritario (25%) de Protec Chile, Antonio Arancibia Araya, quien hace muchos años empezó a darle forma a esta empresa; con él, también la socia mayoritaria (75%) de la empresa, doña Verónica Rossat (actual alcaldesa de Hijuelas). UN TRISTE FINAL

Los años pasaron, el sudor tuvo su recompensa y de tres empleados con los que inició Protec Chile, llegó a generar una fuente laboral para más de 800 empleados. A sí las cosas, en junio pasado estos dos socios llegaron a un desencuentro profesional que se agravó cuando a don Antonio se le entregó una Carta de Despido, en la que a él se le reconoce su condición de empleado de la empresa, y también en la que se le ofrece pagar todo lo correspondiente a sus once años que establece la ley.

– ¿Qué pasó con usted, si era el gerente general de Protec Chile?

– Yo fui desvinculado de Protec Chile en junio de 2016. Como a cualquier empleado, a mí se me informó por escrito que se me reconocía el tope legal, así como la promesa de pagar mi Finiquito. La cuestión es que a la fecha esta empresa no me ha pagado este dinero. Finalmente demandé a la empresa para que se me pague.

– ¿Qué dicen en el Juzgado de Trabajo?

– El Juzgado de Trabajo dictaminó en la etapa de Conciliación, que el monto que se me adeuda es de $33 millones, sin embargo esta empresaria, doña Verónica Rossat, se niega a cumplir como le corresponde, más bien ella ha instaurado una ola de despidos de los empleados que de alguna manera estaban relacionados con mi persona, al punto de tampoco querer pagarles a ellos su Finiquito.

– ¿Qué es lo que más le preocupa ahora que siguen los despidos en Protec Chile?

– A mí lo que me preocupa, es que esta ola de despidos continúe, y que también las familias aconcagüinas que laboran en Protec Chile puedan correr el mismo destino, porque si me tratan tan deslealmente a mí, quien soy aún socio fundador de la empresa y que era gerente general de la misma, me imagino entonces cómo podrían tratar a los empleados de bajo rango, si esta señora los llegara a tener en la mira. SILENCIO EN PROTEC

Otros documentos en poder de nuestro medio, demuestran cómo los médicos han dictaminado de manera contundente que este estrés laboral y post-laboral, ha llevado al afectado a sufrir hasta un infarto al miocardio, pérdidas en su calidad de vida que casi le cuestan la vida.

Diario El Trabajo se comunicó con la empresa Protec Chile, desde donde se nos indicó que en unos minutos más la señora Verónica Rossat se comunicaría con nosotros para referirse a este caso, sin embargo dicha llamada nunca fue recibida. Hoy jueves continúa el juicio en el Juzgado de Trabajo de San Felipe.

Roberto González Short