ACTUALIDAD Denuncia conflicto de intereses en prestaciones de Oftalmología en el San Camilo

Pese al intenso calor todo Aconcagua protestó en las calles de San Felipe

Vandalismo tras manifestaciones deja daños a propiedad pública y privada

Disponen cierre programado túnel Chacabuco desde el 17 de noviembre

Delincuentes tienen de ‘casero’ a la Escuela de Almendral:Ahora roban un cilindro de gas:

A ocho años de cárcel condenan a sujeto que mantenía laboratorio de drogas Comunidad Denuncia conflicto de intereses en prestaciones de Oftalmología en el San Camilo Concejal Beals Campos: El concejal y doctor Christian Beals Campos está denunciando públicamente un grave conflicto de intereses que tendría el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital San Camilo, Dr. Rodolfo Manríquez Ortega, debido a que estaría realizando operaciones oftalmológicas en horario funcionario con un rendimiento mucho menor que tiene al operar en el mismo Hospital a través de su sociedad médica.

Pero ese no sería el conflicto principal, si no que al ver las estadísticas, se aprecia un aumento en la lista de espera en problemas visuales, lo que se soluciona a través de su sociedad que opera a más pacientes, donde le es más rentable ya que recibe dinero del Estado por medio del GES. En palabras simples, se opera a menos pacientes como Hospital, pero a mucho más a través del sistema privado. ¿Quien dirige esa sociedad que opera en el sector privado? el propio jefe del Servicio de Oftalmología.

De esto se dio cuenta Christian Beals Campos, luego de ver un simple letrero que decía ‘La salud pública no se vende’, instalado en las máquinas de oftalmología el miércoles pasado, lo que coincidió con las marchas del sector Salud por falta de financiamiento adecuado.

El letrero que según él se puso en Pabellón, donde está el instrumental de Oftalmología, decía ‘Con la salud pública no se lucra’, esto en especial alusión a las carencias de insumos hecha evidente en la prensa, y coincidentemente estaba la tabla operatoria del día miércoles 6 de noviembre, con las operaciones que se hacen por medio de GES (Garantía Explicita de Salud, antiguo Auge), que son pagadas por el Estado.

Se pudo observar un rendimiento de 15 minutos por paciente, un altísimo rendimiento de ocho pacientes de cinco a siete de la tarde, al interiorizarse del número de operaciones por esta vía, al mes son alrededor de 70, en circunstancias que los cuatro oftalmólogos operan en su horario aproximadamente 40 intervenciones al mes, llegando a 80 al mes a través de esta Sociedad, llegando a sumas millonarias mensuales, lo cual va en desmedro de las arcas fiscales.

El concejal Beals cree que este método está en conocimiento de las autoridades, quienes no han hecho nada por corregirlo, «estoy en mi deber cómo concejal de transparentar todas esas situaciones, por cuanto nosotros tenemos un conflicto social enorme debido a esta inequidad enorme de aprovechamiento de los sistemas, donde las autoridades no hacen nada».

– Concejal si pudiera explicar con peras y manzanas ¿cómo opera esto que está denunciando en el Servicio de Oftalmología?

– Lo que sucede en el Servicio de Oftalmología es que no está destinado a disminuir listas de esperas en horario funcionario, sino que extrañamente aumentan bajo el sistema de pagos en horario extra y con equipos hospitalarios.

– Si pudiera explicar y profundizar en el conflicto de interés que dice usted que se produce

– Obviamente, pero para eso está el director del hospital, la directora del Servicio, que revisen los rendimientos y la ocupación de horas que impiden aumentar el número de operaciones en horario funcionario, llama la atención revisando los listados, que el mencionado médico aparece examinando un paciente en policlínico y a la misma hora operando, cual Mandrake el Mago.

– ¿Quien es el jefe del Servicio de Oftalmología?

– El doctor Rodolfo Manríquez Ortega.

– O sea, tiene la empresa y atiende.

– Exactamente.

– ¿Hay un importante conflicto de interés?

– Muy grave, yo creo que esto no solamente pasa en este hospital, yo creo que gran parte pasa por falta de control. Este es un sistema de uso normal y frecuente de solución de listas de espera, pero debidamente reglado y que por lo menos en este caso ingresan millonarias cifras mensuales, lo cual, de cumplir los horarios y procedimientos durante la semana, es perfectamente posible, pero acá las cifras pagadas superan fácilmente los 20 millones mensuales en pagos a médicos.

Cuenta que hay además hay otros procedimientos como endoscopías, operaciones de amígdalas, colocación de marcapasos que también se pagan con este sistema.

Redondeando, el conflicto de interés que se produce aquí en el Servicio de Oftalmología del Hospital San Camilo, por la empresa que compra el listado de pacientes es del jefe del Servicio de Oftalmología y es el encargado de distribuir las tablas operatorias de los procedimientos. O sea, es arte y parte en el asunto.

– ¿Cómo opera en palabras simples?

– En palabras simples el Estado paga por operaciones que se realizan en el sistema público normal, pero aquí no se realizan, porque hay una direccionalidad para aumentar las listas de espera, porque si uno analiza el número de operaciones de cataratas y patología de retina, es mucho menor en horario normal funcionario que el que se opera por listas privadas, y esas las paga el GES, las garantías explicitas las paga el Estado.

– ¿O sea se gana por los dos lados?

– O sea ganan el sueldo mensual, pero esto otro es mucho más alto, porque en el servicio público no se paga por operación, tiene un sueldo mensual y en ese número incluye visitas, policlínico y operaciones, aquí se paga por operación GES. ESPERANDO RESPUETAS

Diario El Trabajo logró ayer domingo comunicarse con el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital San Camilo, Dr. Rodolfo Manríquez Ortega, para conocer su opinión acerca de esta grave denuncia en su contra, quien sostuvo que dejará que sea el Hospital San Camilo quien se refiera a esta situación.

Por su parte desde el Hospital San Camilo se nos indicó que el centro médico aún no se pronunciará hasta no tener más antecedentes de las cifras, y preparar una adecuada respuesta con el equipo de Control de Gestión. Pese al intenso calor todo Aconcagua protestó en las calles de San Felipe »