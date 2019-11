Comunidad Denuncia que empresa de parquímetros Green Line lo engañó y no le pagó A la tristemente célebre empresa de parquímetros Green Line Servicio Parking, misma que se encuentra enfrentando una demanda colectiva interpuesta por sus exempleados tras haberse ellos autodespedido en virtud del no pago de sus salarios e imposiciones, al parecer le siguen apareciendo reclamos todos los días. SERIA DENUNCIA

Así quedó en evidencia tras una nueva denuncia pública que hizo en nuestra Sala de Redacción el haitiano Jean Martín Valliere, de 37 años de edad, quien trabajó sólo un mes como cobrador de parquímetros y no se lo pagaron.

«Yo comencé a laborar para la empresa de parquímetros Green Line el 3 de septiembre, trabajé un mes y nunca me pagaron, en esos días la empresa tuvo problemas con el Municipio, yo interpuse un reclamo en la Inspección del Trabajo, para que me pagara la empresa, sin embargo el jefe de parquímetros Daniel Soto me dijo que quitara el reclamo para pagarme al tiro, creí en su palabra y fui a quitar el reclamo, lo quité y cuando pedí mi dinero este jefe no me pagó, dijo que la empresa no tiene plata, así me lo hizo a mí y como a siete trabajadores más, como siete chilenos y a dos haitianos», comentó a Diario El Trabajo el afectado, Jean Martín Valliere. IMPERDONABLE BURLA

Nuestro medio tomó contacto con Daniel Soto, éste oyó la grabación de su extrabajador pero declinó entregarnos su versión de los hechos. También tomamos contacto con la vocera de los ahora extrabajadores de Green Line, Rosa Olivares, quien nos confirmó esta historia, al menos en el sentido que ella conoce de al menos ocho personas a quienes la empresa contrató al final del proceso, pero nunca les pagaron lo trabajado.

Ellos, los extrabajadores con más tiempo en la empresa, se autodespidieron y demandaron a la empresa. Olivares informó que lo adeudado a estos 32 extrabajadores asciende a los 100 millones de pesos, y que la Boleta de Garantía de la empresa es apenas de $15 millones.

