Denuncia vertimiento de aguas servidas de planta de tratamiento a canal de regadío en Panquehue

Un vecino de Panquehue que se identificó como Luis Viveros, denunció públicamente el vertimiento de aguas servidas desde la planta de tratamiento a un canal de regadío. Este hecho ocurrió el día sábado en el sector San Roque de esa comuna.

«Esto ocurre en la planta de tratamiento, que nosotros estamos contiguos con ellos, el día sábado aproximadamente… nosotros calculamos como a las once de la mañana, empezó a caer del predio que es de la planta de tratamiento, porque ahí está separado el predio por una zarzamora y un cerco de espinas, empezó a verter y cayó a la acequia de regadío, la acequia de regadío le sirve a mucha gente de aquí de la comuna, de aquí de San Roque hasta El Mirador», indicó Viveros.

– ¿Este incidente ambiental dónde se produce, en qué sector?

– Se produce digamos que en la cabecera de nuestra parcela, que da contiguo a la planta de tratamiento.

– ¿Este sector donde dice usted es en San Roque?

– San Roque, frente a Los Manantiales, parte más conocida.

– ¿Cuál es el motivo por el cual se produjo esta situación?

– Es que yo no sé qué es lo que pasará más arriba, como tenemos el cerco alto no sabemos el procedimiento que tiene la planta de tratamiento al lado arriba, uno está incómodo porque el agua es hedionda, es cosa de verla nada más.

– ¿Ustedes han conversado con la persona de la misma planta de tratamiento? ¿A quién pertenece?

– Ese día yo no estaba, estaba mi hermano, que él tiro el video a las redes sociales; se acercó a la planta de tratamiento ese día y no encontró a nadie, después me llamaron a mí, Lautaro Silva parece que es el administrador municipal y me pregunta que si era cierto y yo le dije que sí, que si había visto el video. El video es claro, no creo que la zarzamora esté botando esa agua servida como lo quieren hacer aparecer, porque yo he escuchado ahora que vinieron de la parte sanitaria a inspeccionar la planta de tratamiento y que no encontraron nada, entonces ¿por qué no vinieron a ver aquí en la misma acequia que todavía están los rastros de eso?

– ¿Esa acequia queda contigua a la planta?

– Claro, porque esa acequia es una de regadío que tenemos nosotros y esa acequia sigue su curso y cae a un canal que riega todos los sitios de aquí hasta El Mirador, entonces uno lo mira por ese lado, es mucha la gente afectada; pero yo sé que siempre estas cosas las toman por el lado político, porque reclama el alcalde, porque uno está metido en la defensa del agua, lo toman que esto es algo político, algo que uno quiere que las cosas no sean así, porque nosotros no queremos vivir cómo se dice en buen chileno, ‘en la mierda’, porque es fácil tapar la cosa, no se ha acercado nadie de la planta, alguien de la municipalidad, lo único que ayer (lunes) llegó un operario que tiró un poco de agua potable con un camión por encima del cerco, quisieron lavar la acequia, pero no se ha hecho ningún tratamiento químico, nada. Si eso es lo que pide uno, nada más que eso.

– ¿Esa planta de tratamiento a quién pertenece?

– Lo que tengo entendido es que aquí en Panquehue se formó una corporación, entonces pertenece a la corporación municipal.

– ¿La Corporación Municipal de Panquehue?

– Sí.

– ¿Quién es el administrador, saben ustedes?

– El que ve la planta de tratamiento es Francisco Elizalde.

– ¿El encargado de medio ambiente de la municipalidad?

– El mismo, entonces aquí no se ha acercado nadie a ver esto, por último uno le está pidiendo que se acercaran a ver, aquí llega un sifón, después cuando haga calor va a ser insoportable el olor.

– Si la autoridad fuera ahora, ¿a qué lugar debiera ir para verificar lo que usted está denunciando públicamente?

– Yo he escuchado que se están defendiendo y nos echan la culpa a nosotros, porque esta cuestión es como algo político, que estamos atacando, y no es así; si es una cuestión que está palpable, han venido otros medios y han visto la cosa como está la hediondez, por donde vertió el agua no creo que haya sido un acto de magia que haya caído el agua ahí, todavía hay restos. Ahora nosotros tenemos más limpio, como echaron el agua, esa agua pudo limpiar, está un poco más limpio, pero todavía sigue la hediondez… todavía están los restos porque como en este tiempo no se riega, la acequia estaba seca, entonces agua de otro lado no pudo haber llegado sino la que cayó ahí nomás. NO SE ESTABLECIÓ ORIGEN

Cabe destacar que en la sesión del Concejo Municipal de Panquehue se abordó ayer la situación ocurrida, donde se señaló que hasta el lugar concurrió personal de la Autoridad Sanitaria para verificar la denuncia, no pudiendo detectar el origen del vertimiento, por lo cual y como una manera de mitigar, se decidió limpiar con agua el escurrimiento. AGUAS SERVIDAS

Se denomina aguas servidas a la que eliminamos a través de los lavaplatos, sanitarios, etc. Esta agua contiene cantidad de agentes contaminantes y gérmenes, lo que obliga a evacuarlas de forma segura, tanto para las personas, como para el medio ambiente. Evacuar las aguas servidas, a simple vista, parece sencillo, pero no es así.