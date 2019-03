Denuncian a Carabineros por detención errónea y maltrato a menor de edad

Miryams González, abuela de joven acusado de asalto a estudiantes:

Luego que este lunes se realizara un amplio operativo policial en las inmediaciones de supermercado Acuenta para dar captura a un joven menor de edad, presuntamente relacionado con un supuesto asalto cuchilla en mano a otros menores, la abuela del acusado visitó nuestra Sala de Redacción para desmentir la versión que Carabineros dio a conocer a nuestro medio.

ABUELA DENUNCIA

Según doña Miryams González Guzmán, los uniformados habrían no solamente capturado a su nieto sin tener fundamentos, sino también le habrían propinado una paliza al menor de edad, no le habrían informado sobre sus derechos como detenido ni informado la razón de su detención.

«Yo soy la abuela del joven acusado de haber supuestamente asaltado a estos estudiantes, yo lo crié, él estudia en el liceo nocturno que funciona en el Liceo de Hombres, recibe clases desde las 16:00 hasta las 22:00 horas. En relación a este problema, lo que puedo decir es que mi nieto el día lunes él fue a dejarle almuerzo a su primo en las afueras del Supermercado Acuenta, quien tiene su negocito con su mamá. Mi nieto se queda un rato todos los días con él, acompañándolo, en eso su primo le dijo que le fuera a comprar una bebida a la botillería (Maipú frente al estadio) antes de irse. En ese momento cuando mi nieto tomó su bicicleta y llegó a la botillería, llegaron los carabineros al lugar, y supuestamente uno de los estudiantes supuestamente asaltados apuntó con el dedo a mi nieto y dijo que supuestamente ése niño era quien lo había asaltado el mes pasado, parece que este joven le dijo a su mamá que ‘pero mamá, yo por el gorro lo puedo conocer, parece ser’ (…) los carabineros llegaron y lo detuvieron, sólo porque tenía un gorro similar al del supuesto ladrón, al parecer de un robo ocurrido hacía un mes», relató doña Miryams a Diario El Trabajo.

– ¿Qué pasó luego, qué hicieron los carabineros?

– El carabinero le quitó la botella a mi nieto y se la quebró, no importa que fuera una bebida de dos litros, el hecho es que se la quebró, lo tomaron tan agresivamente, lo golpearon mucho al niño, tengo cómo comprobar sus golpes y no voy a dejar esto así, porque por un supuesto mi nieto recibió una golpiza que ni su padre nunca se la dio.

– ¿Qué pasó con la magistrada cuando formalizó a su nieto?

– La magistrada no puede creer que por un gorro, Carabineros haya hecho esta detención, ella lo dijo ahí en el Juzgado, en la audiencia en la que estábamos el lunes, ella se admiró que supuestamente por un gorro y una polera que el niño traía (…) imagínense, después de un mes atrás.

– ¿Qué es lo que usted desea dejar en claro a la opinión pública?

– Yo quiero dejar en claro que mi nieto no es un delincuente, no es un ladrón, no es un asaltante y menos con cuchillo; es un joven como todo joven, él está estudiando porque quiere ser alguien mejor, además, él pertenece a familia uniformada, por eso me pregunto ¿cómo no pueden respetarle sus derechos? Nunca Carabineros le dijeron por qué lo estaban deteniendo, por eso quiero que quede en claro: Mi nieto no es ningún delincuente.

CARABINEROS RESPONDE

Diario El Trabajo buscó conocer la versión que Carabineros maneja para explicar el porqué de las marcas de erosiones en el rostro y cuerpo del joven detenido. En la Segunda Comisaría de San Felipe hablamos con la capitán Gabriela Aravena, quien nos respondió que «el procedimiento se realiza luego que unas víctimas en el lugar de los hechos (sector Botillería Maipú), las cuales identifican a las personas, los dos sospechosos como los autores del delito de robo de una especie, en este caso de un celular, al momento de la llegada de Carabineros las dos personas estaban al interior de la botillería específicamente, donde estas personas opusieron resistencia a la detención de Carabineros, por lo cual los carabineros aplicaron las tácticas y técnicas establecidas para la reducción y detención de estas personas (…) las víctimas de este robo estaban en el lugar y en ese momento sindicaron a estas personas como los autores del robo, en cuanto a las raspaduras en su piel, esto se debe a la misma acción de oponer resistencia, se les redujo de acuerdo al procedimiento», dijo la capitana Aravena.

Roberto González Short