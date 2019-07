Denuncian a mujer de ‘La Cadena’ como presunta autora de agresión a una paramédico cuando asistía a heridos

Servicio de Salud elevó oficio ante la Fiscalía:

La rubia del video aparentemente habría agredido con su puño a la profesional de la salud tras la violenta colisión ocurrida en la esquina de Maipú con O’Higgins.

Autoridades de Salud elevaron una denuncia ante la Fiscalía en contra de una rubia mujer que fue grabada en un video que se viralizó por las redes sociales al ser captada extrayendo de sus partes íntimas una pesada cadena, quien estaría siendo acusada de haber golpeado con su puño a una paramédico del Samu en medio del accidente de tránsito ocurrido este domingo en la esquina de las avenidas Maipú con O’Higgins en San Felipe.

Tal como lo informamos en nuestra edición de ayer martes de Diario El Trabajo, tras la violenta colisión ocurrida en dicha intersección, ambos conductores y ocupantes se trenzaron a golpes por lo ocurrido, donde intervino una de las ocupantes que llamó la atención por sacar desde su cuerpo, específicamente de entre sus glúteos y por debajo de un ajustado jeans, una cadena de gran tamaño para intimidar a los protagonistas de este hecho frente a los funcionarios de Carabineros, quienes intentaban calmar el enfrentamiento.

Pese a que según se visualiza en el registro audiovisual que circuló por redes sociales a nivel local y nacional, la rubia mientras amedrentaba con la cadena, no habría agredido a nadie con este elemento, según la versión que fue confirmada por Carabineros.

Sin embargo, el día de ayer el jefe del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU), Pablo Yáñez, afirmó que dentro del procedimiento efectuado por los profesionales de la salud, una paramédico habría sido agredida con un golpe de puño por la espalda, aparentemente por la mujer que se visualiza en las imágenes, mientras la profesional atendía a uno de los conductores involucrados en el accidente.

«La paramédico llegó en la primera ambulancia y procedió a evaluar a los pacientes, identificando a este paciente que ella procedió a atender, cuando estaba en eso recibió un golpe por la espalda, sin ningún intercambio de palabras, después de este golpe increpó esta persona (la rubia) diciendo que ‘cómo era posible que siguiera atendiendo a la persona que había provocado el accidente’. Lo cual para nosotros no reviste importancia, sino que nosotros trabajamos directamente a los pacientes que requieran mayor atención».

En este sentido, la agresión sufrida por la funcionaria de la salud fue tajantemente rechazada por autoridades de Salud, quienes interpusieron una denuncia en Fiscalía.

«Al parecer esta persona que estaba involucrada en el accidente esperaba ser atendida -o alguien cercano- de inmediato, pero en realidad la determinación de quién o qué secuencia son atendidos, es una labor inminente al SAMU. Bajo todo punto de vista esta es una situación que nosotros no aceptamos, no vamos a tolerar la falta de respeto a nuestros trabajadores y vamos a usar todas las instancias que la Ley nos permita para perseguir este tipo de actos que a juicio nuestro son delictuales. Se ha difundido masivamente y la comunidad sanfelipeña está impactada por un video donde se ve que esa persona además en un momento dado saca dentro de sus vestimentas una cadena y con una actitud absolutamente intimidatoria hacia las otras personas», puntualizó la subdirectora de Salud, Dra. Iris Boisier.

La denuncia pretende que el Ministerio Público inicie una investigación sobre este caso y determine las responsabilidades del autor, respaldando a los funcionarios del Samu en el desarrollo de sus funciones a la comunidad, sancionándose en definitiva este tipo de conductas que pongan en riesgo la integridad de los profesionales de la salud.

Pablo Salinas Saldías