ACTUALIDAD Asaltan violentamente a contratista y le roban 17 millones de pesos

Denuncian ante la Fiscalía egresos ‘dudosos’ por unos $60 millones en APR

Millonario robo de antigüedades afectó al conocido local ‘La Mamma’

PDI detiene en San Felipe a sujetos que realizaron robo con secuestro

Madre de joven asesinado desesperada porque aún la PDI no encuentra al asesino de su hijo

Escuelas municipales de San Felipe suspenden clases por dos semanas Tribunales Denuncian ante la Fiscalía egresos ‘dudosos’ por unos $60 millones en APR Directiva de juntas de vecinos ‘Calle Larga’ de Las Coimas: Una denuncia ante el Ministerio Público presentó Paola Herrera Gallardo, presidenta de la Junta de Vecinos Calle Larga de Las Coimas, comuna de Putaendo, para que se investiguen egresos por unos 60 millones de pesos del comité del APR del sector. Dice que de acuerdo al parecer de la directiva de la junta de vecinos en el APR de Las Coimas, falta por justificar de buena manera una suma estimada en 60 millones de pesos, «donde existen egresos que no tienen respaldo y el único documento que valida es un ‘vale por’. Esta información la obtuvimos por un informe que realizó la Comisión de Revisión de Cuentas, donde se indica que en 2017 se obtuvo esa información, y cuando solicitaron explicaciones al respecto no era claro, no era necesario que se hicieran facturas o boletas porque es una organización sin fines de lucro, lo cual no correspondía», señaló. – ¿Ustedes tienen dudas, por eso presentan la denuncia o finalmente no hay respaldo de todo esto o están dudosos los respaldos? – Tenemos dudas absolutamente de todo, porque la directiva se niega a tener acceso a demostrar que existe lo contrario, se ha solicitado a través de muchas oportunidades más información al respecto y se nos niega, en definitiva estamos actuando bajo el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. – ¿Esa Comisión Revisora de Cuentas cuándo terminó su trabajo? – Esa Comisión Revisora de Cuentas ejerció el informe basándose en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, la comisión se acercó a las dependencias del APR revisó la documentación respectiva de esos meses y se encontraron con esa sorpresa, que ellos no les salía una justificación válida donde se exime el comité de tener facturas con respecto a esos dineros. – ¿Es preocupante para ustedes como vecinos esta situación? – Súper preocupante, nosotros el año pasado con el tema de escasez hídrica Las Coimas siempre se ha caracterizado por una falta de suministro de agua, y sí, sumamente preocupante, es un hecho que pone grave riesgo el APR. – ¿Ustedes han logrado conversar con la directiva del APR, qué motivo le han dado, alguna justificación? – A ver, es sumamente engorroso, se nos hace muy difícil llegar a tener contacto, a la Comisión Revisora de Cuentas le fue súper difícil también a ellos como comisión, se imaginará como es para el resto de vecinos también caemos en lo mismo. – ¿Qué le dijeron en la fiscalía, se acogió la denuncia, se van a citar personas? – Sí, se acogió la denuncia, tenemos toda la documentación en nuestras manos y se van adjuntar la documentación que también la tenemos respaldando, lo que se conversó hoy día y vamos a estar a la espera que fiscalía continúe con el trámite como es debido. – En la denuncia ustedes ponen hay vales por borrosos, certificados. – Sí, según el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, cuentan con boletas borrosas donde no hay claridad de los montos y derechamente ‘vales por’ que se atribuyen a camiones aljibes, principalmente camiones aljibes y esto contando que es del año 2017 hasta la fecha eso es lo que nosotros al menos tenemos noción. Millonario robo de antigüedades afectó al conocido local ‘La Mamma’ » Asaltan violentamente a contratista y le roban 17 millones de pesos