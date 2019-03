Denuncian nuevamente por Estafa a Jéssica Torrejón

Exsecretaria de la ex-Egis Daniela:

Esta vez ha sido acusada de estafar a una empresaria andina. Sospechosa dio dirección falsa en Fiscalía y ahora está en fuga.

Por hacer un favor fue estafada en $60 millones por una persona que es conocida como Jéssica Torrejón, quien en su momento fue secretaria de la ex-Egis Daniela, donde estafó a los socios del Comité Futura Casa, truncando el sueño de la casa propia a todos los socios del comité. Por ese delito purgó una pena efectiva en la cárcel. Sin embargo nuevamente volvemos a saber noticias de esta persona, quien en Los Andes habría estafado a una empresaria gastronómica.

Se trata de Marcela García, quien conversó con Eugenio Cornejo Correa en su programa en Radio Aconcagua, reconociendo que la conoció por intermedio de su pareja Marcelo Castillo, conocido cantante de Los Andes, «quien me la recomienda y por supuesto me dijo que ella fue inocente, que estuvo en la cárcel, él nunca me negó que había estado en la cárcel, pero que ella había sido acusada inocentemente y que necesitaba una oportunidad de trabajo, y bueno, yo como conocía a Marcelo le di la oportunidad a ella. Durante el tiempo que ella estuvo yo creo que es lo mismo que le ha pasado en todos los otros trabajos donde ha estado, bueno muy buena presencia, muy educada, eficiente y ganándose la confianza de toda la gente, me imagino que eso lo hace durante un tiempo para después perpetrar digamos los robos, ella nunca tuvo que ver con dineros, pero convencía a la gente, que yo tenía que ir a depositar que le dejara los dinero ahí en la oficina y que ella los iba a depositar, entonces así ella empezó esto durante un año y medio. Lamentablemente yo le dejé documentos en resguardo para fuera ella la que chequeara las cartolas de los bancos y no me di cuenta yo pensando que ella era muy eficiente y que no tenía nada que ver con dinero, pero lamentablemente ella al parecer a la gente que iba a dejar todos los resúmenes de las cajas y los depósitos, las convencía para que le dejara el dinero en efectivo ahí», indicó la afectada.

– ¿Ella supuestamente iba a hacer los depósitos, pero no los hacía y esa plata no se reflejaba?

– Exactamente, eso era finalmente lo que descubrí después de casi un año y medio como te digo de robos, que finalmente ya no fueron ‘hormiga’ sino que fueron así millonarios.

SON MILLONES

Consultada por la cantidad de dinero dijo que según su contabilidad interna, son más de sesenta millones de pesos en el plazo de un año y medio. Sobre el momento en que se dio cuenta dice que fue cuando le comienza a faltar dinero, «ya me estaba consiguiendo dinero, yo pensando que los negocios estaban malos y justo yo sabía de la cantidad que tenía que depositarse un día, miro Internet y ahí me doy cuenta que no estaban hechos los depósitos y le pregunto a ella y me dice que están ahí están hechos los depósitos creo que los voy a ir a buscar, y cuando llego a la oficina y ella no los encuentra, llamo a la chica que debía hacer el depósito que debía ir al banco, la llamo y ella asume que Jessica le dijo que se los dejara ahí porque ella iba a ir a hacer el depósito cuando yo le pregunto a ella, ella me dice si realmente ella se quedó con el dinero o sea ella acepta ese día que se quedó con ese dinero», señaló la afectada.

– ¿Ahí que pasa?

– Lo primero me sorprendo, como te digo ella siempre con una conducta una faceta intachable, porque ella embauca muy bien, entonces toda la gente que está alrededor de ella están todos engañados, entremedio inventó unos robos le llevaron cosas para su casa él (la pareja) también inventó robos e incluso a él yo le pasé mi tarjeta de crédito para que fuera a comprar unos instrumentos que le robaron, que hasta el día de no me ha pagado porsupuesto, entonces la verdad es que yo ahí me di cuenta y empezamos a revisar hacia atrás y bueno lamentablemente terminó e incluso como ella tenía condena anterior vino la familia, vino él que por favor no la inculpara, que por favor ellos iban a ver cómo pagar, cuando yo llevaba $20 millones de tres meses contabilizando ahí vinieron ellos pero después revisé para atrás y ahí me di cuenta que a hoy era grande.

– ¿Ahí la despide cuando descubre todo esto, la denuncia a la justicia?

– Bueno claro, él cuando digamos nos damos cuenta, él se la lleva y después para hacer una revisión pasaron como diez días para que yo fuera a hacer la denuncia a la PDI, fui hacer la denuncia a la PDI en diciembre del 2016 imagínate en el 2016, esto fue entre mediados del 2015 hasta fines del 2016 y recién ahora de tanto insistir digamos recién ahora veo humo blanco y la verdad es que no se qué va a pasar, ayer (jueves) fuimos a la audiencia y no se presentó, escuché algo con la dirección, porque cuando la entrevistan ella da la dirección de la casa de sus papás en San Felipe y llegan parece a buscarla allá y dicen que ahí no vive, aquí donde está ella parece que se esconde entre la casa de la cuñada de los suegros no sé realmente. Señalar que estaba citada a audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Los Andes y no se presentó.

Por su parte Miguel Torres, presidente del Comité Futura Casa de ese entonces, dijo que «otra vez se aprovechó de una familia, otra persona más que hizo la estafa, ustedes saben que el daño que nos hizo a nuestro comité fue muy grande que nunca vimos los dineros, el banco se lavó las manos y ahí quedamos toda la gente», indicó.

Cabe recordar que Jessica Torrejón ya fue sentenciada por un delito similar cuando era secretaria de la ex-Egis Daniela y estafó a los socios del Comité Futura casa que hoy viven en Condominio Peumayén.