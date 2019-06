Denuncian nuevo ataque de perros de vecino acumulador en Villa Bernardo Cruz

Problema lleva ya tres años sin resolverse:

Hoy retomamos un viejo tema que durante varios años se viene generando en Calle Montaña de Villa Bernardo Cruz, un serio problema que ya ha sido abordado por el municipio sanfelipeño y también por los vecinos que sufren los malos olores y la permanente y agresiva jauría de perros en una vivienda del sector.

Sin embargo, pese a que el vecino Jorge San Martín ha colaborado en varias oportunidades para aceptar ayuda profesional al menos en la parte de aseo, su enfermedad lo lleva a continuar acumulando basura y adoptando perros callejeros, siendo éstos últimos los que nos obligan hoy a volver a publicar el caso.

DENUNCIAN ATAQUE

Fue el joven Christopher Céspedes, vecino de Villa Bernardo Cruz, quien visitó nuestra Sala de Redacción para denunciar que fue mordido por uno de los perros de Jorge San Martín: «lo mismo de siempre, esta vez me mordió uno de los perros de este vecino, esta vez quiero que alguien se haga cargo de esto, pues este problema está colapsando, el ataque lo sufrí el día jueves 20 de junio, llamé a Carabineros, todos los vecinos estamos estresados pues este vecino sigue acumulando basura, sigue con los perros en la calle, cuando llega personal de la Municipalidad a su casa él esconde a los perros, él muestra que todo está bien (…) yo no quiero llegar a tener problemas con este vecino más allá que a él le ayuden, aquí está claro que tiene un trastorno, tiene que evaluarlo un profesional, pues pese a que entre todos los vecinos, el mismo Diario El Trabajo y las autoridades han hecho visible el problema, el asunto sigue, ahora me mordió a mí ese perro, puse mi constancia por el conducto regular, creo que esta situación llegará a problemas graves, aquí nadie puede sacar ni a sus perros, los niños no pueden jugar en la calle a la pelota ni en bicicleta, es una jauría, todo el rato (…) yo no sé qué es lo que las autoridades están esperando que pase acá, ¿qué esos perros maten a un niño o lo deje grave?», interpeló Céspedes.

DIDECO RESPONDE

Recordemos que los vecinos se quejan también porque la gran cantidad de perros, agresivos todos, impiden un ambiente seguro y libre de ataques y escandalosas riñas caninas tanto de día como de noche. La junta vecinal del sector ya hizo público este drama hace pocos meses, pero desde hace como tres años otros vecinos han visitado nuestro medio para pedir una solución, motivo que nos llevó a consultar al Dideco Pablo Silva Núñez, sobre las acciones a implementar: «Por parte de la Municipalidad de San Felipe hemos desarrollado acciones a través de coordinaciones comunitarias, tanto con el Servicio de Salud como con otras instancias; ya hemos generado operativos de limpieza, que ya son dos los ejecutados; al ser una propiedad privada, obviamente las condicionantes que pide el vecino tienen que ver con una acción en el Ministerio Público, nosotros hemos tratado de mediar a través de la junta de vecinos, también con los propios vecinos directamente y obviamente estamos hablando de un problema complejo de salud, por nuestra parte seguiremos trabajando en la limpieza del lugar, esperamos contar también con la buena voluntad de don Jorge San Martín, como en otras oportunidades», indicó Silva Núñez a Diario El Trabajo.

También el concejal Cristian Beals habló con nuestro medio para indicar que «esta misma semana estaré haciendo una visita al lugar, la idea es poder proceder con la segunda fase que acordamos con este vecino, para sacar la basura que sigue al interior de su casa, anteriormente sólo sacamos la que estaba en el patio y en el techo».

Roberto González Short