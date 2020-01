Crónica Denuncian por acoso sexual y laboral reiterados al alcalde y a ex jefe Daem Asistente de Educación de Catemu con licencia médica: La inspectora de Patio del Ex Liceo Chagres de Catemu, María Del Pilar Berríos Bulos, habría debido soportar un constante cambio de funciones y de lugar de trabajo en el último tiempo, siendo relegada a trabajos mínimos el día de hoy, en un pequeño cubículo detrás de un biombo en dependencias del Departamento de Educación Municipal de Catemu. Así al menos se ha señalado en algunas redes sociales, como ‘Cate Muenmov Miento’ (Catemu en Movimiento), una página de Facebook donde se dio a conocer la denuncia, la que fue confirmada por el concejal José Vergara quien incluso reconoció que están citados a la audiencia de este día jueves. Junto con ello dice que hasta el momento no han tenido respuesta por el sumario de investigación. La situación vendría ocurriendo desde que se atrevió a denunciar en el año 2017, inicialmente por acoso laboral y moral, a su ex jefe y ex director del DAEM, y sólo atreverse en marzo del año 2019 a denunciar por acoso laboral y sexual además, al alcalde de Catemu, Boris Luksic, en primera instancia ante la Contraloría General de la República, y luego en octubre de este año ante el Juzgado del Trabajo de San Felipe. La funcionaria relata en su demanda que fue víctima de acoso sexual durante los años 2014 y 2015, cuando se desempeñaba como inspectora de Patio en el Liceo Chagres, consistentes en que el ex jefe Daem hacía comentarios en forma permanente a la inspectora respecto de sus atributos físicos y manera de vestir, dándole besos cerca de la boca, abrazos prolongados que terminaban muchas veces en el forcejeo; en esa misma situación, intentar tocarle las nalgas y senos, pasar por detrás de ella intentando generar roces. También asegura que aprovechaba de llamarla constantemente a su oficina, hasta que en una oportunidad habría llegado a tocarle los pechos, acto que la trabajadora rechazó tajantemente. Todo esto habría sido perpetrado durante años, inclusive por parte del alcalde, quien la habría acosado a través de invitaciones a salir, dándole ‘agarrones’ por debajo del vestido en cada acto en que participaban, y el mismo modus del sujeto agresor, con besos cerca de la boca, quien además tendría una amistad íntima con el ex jefe de DAEM. Todos estos actos impropios habrían sido rechazados en forma constante por la funcionaria, sin embargo callaba por temor a la autoridad del alcalde. Sin embargo, al seguir rechazando los requerimientos de ambos, habría comenzado un sin número de represalias, tales como cambios de funciones y de lugar de trabajo, hasta el inicio de licencias médicas que debió presentar por depresión severa mayor en el año 2016. La asistente de la educación ha debido estar con licencias médicas durante tres años, con permanentes ideas suicidas, además de crisis de pánico hasta el extremo de tener que ser llevada en ambulancia desde su lugar de trabajo, por las graves consecuencias morales debido al acoso perpetrado y la falta de una investigación dentro del Municipio, pues además su pareja es jefe de Control del mismo Municipio, razón por la que ocultó durante tantos años el acoso y abuso sexual que habría vivido. Cabe señalar que, pese a las denuncias constantes de los concejales Benjamín Koch Chacón, Claudia Villar Ahumada y José Vergara Millaqueo, exigiendo sanciones disciplinarias a los responsables, a la Contraloría General de la República, y que por ello la Municipalidad se vio obligada a instruir por orden del ente Contralor un sumario administrativo, que hasta el día de hoy no tiene respuesta, ya que paradójicamente, el fiscal a cargo de la investigación de los hechos del sumario designado por el Municipio es Mario Guerra Estay, Juez de Policía Local y asesor jurídico del alcalde y del Municipio durante años. La funcionaria está demandando una indemnización millonaria por daño moral ante el Tribunal Laboral de San Felipe. Alcalde de Catemu descarta acusaciones por acoso sexual en contra suya »