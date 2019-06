Denuncian presunta violación a un escolar en Liceo República Argentina

Ataque sexual habría ocurrido a plena luz del día en el gimnasio:

LOS ANDES.- Un gravísimo hecho en el que los protagonistas son varios estudiantes del Liceo República Argentina, de Los Andes, es el que ha quedado al descubierto tras una denuncia por Violación que una apoderada firmó en la Unidad de Delitos Sexuales de la PDI andina, validando así el testimonio de su hijo de apenas 11 años de edad, quien fue testigo de una agresión sexual contra uno de sus compañeros del colegio.

VALIENTE TESTIGO

Según la denuncia de este menor, la violación se habría producido a plena luz del día, dentro del recinto educativo, en horario lectivo, con otros estudiantes de testigos, y contra la voluntad del chico ultrajado durante uno de los recreos la mañana de este lunes. Diario El Trabajo habló de manera Exclusiva con este testigo ocular, y de quien protegeremos su identidad por tratarse de un menor de edad.

«Yo estaba en el gimnasio jugando a la pelota y después me acerco porque había un montón de niños amontonados, eso fue en unas colchonetas que hay, ahí estaban juntos los dos niños teniendo relaciones en las colchonetas, un niño tiene 14 años y el otro 12, uno de ellos no quería tener esas relaciones, estaba obligado, él decía que no quería, los demás nada hacían para evitarlo, solamente miraban (…) después en la sala de clases unas niñas que nunca estuvieron ahí le dijeron a la Tía lo que había ocurrido, luego llamaron a los compañeros que estuvieron adentro nomás. Yo me fui antes de que ellos terminaran sus relaciones, yo me fui porque no quería ver más, el más grande era el que estaba abusando (…) luego con mi mamá hablamos con el inspector general y él dijo que eso no se consideraba una violación porque aún no tenían (los involucrados) la edad, luego mi mamá me llevó a la PDI y ahí declaré estas cosas», comentó el testigo.

Nuestro medio visitó el edificio de la PDI de Los Andes, y pese a que no tuvimos acceso a la carpeta investigativa, de manera extraoficial se nos indicó que efectivamente el día martes fue interpuesta una denuncia relacionada con los hechos denunciados por esta apoderada y su hijo.

DIRECTOR RESPONDE

Solicitamos una explicación a Patricio Moreno Bustamante, director del Liceo República Argentina de Los Andes (ex Jefe Daem Putaendo), quien nos confirmó el incidente, sin certificar si hubo o no una violación como tal: «Efectivamente el día lunes se produjo una situación de índole sexual en el gimnasio de nuestro establecimiento, el que fue reportado a nuestro inspector general el mismo día por los estudiantes, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de nuestro colegio con la finalidad de establecer la veracidad en primer lugar de los hechos», dijo el profesional.

– ¿Ya ustedes denunciaron estos hechos en los Tribunales de Familia?

– Efectivamente ya se hizo la respectiva denuncia en los Tribunales de Familia de Los Andes, con la finalidad de que sean ellos los que determinen efectivamente lo que pasó, para de alguna manera proteger los derechos de los estudiantes involucrados.

– ¿Hablaron también con los niños y sus apoderados?

– Se les citó a los apoderados este día martes para hablar con la psicóloga de la Unidad de Convivencia, el profesor encargado y el inspector general para conversar con ambas familias, hablamos con el niño supuestamente abusado y el supuesto abusador con la finalidad de darles a conocer lo que se había recabado hasta ese minuto, a la vez que les señalamos que nosotros como colegio habíamos colocado una presentación en el Tribunal de Familia para fines de que ellos supieran que esto podía tener un ribete de tipo judicial.

– ¿Es normal que esta clase de agresiones ocurran en el colegio que usted dirige?

– Yo asumí el 2 de mayo de este año y en este mes y medio que llevo es la primera vez que escucho de una situación como esta. Desconozco si antes hubo alguna situación de esta naturaleza.

– ¿Cómo puede ocurrir semejante ataque dentro del colegio y que no haya un inspector para evitarlo o detener la agresión?

– Nosotros tenemos tres inspectoras, las que están distribuidas en el patio de primer ciclo de primero a cuarto, hay otra en quinto y sexto, y la otra señora en enseñanza media, además de esto tenemos tres monitoras de aula quienes nos ayudan también en el patio de primer ciclo, en el gimnasio los chicos en horario de recreo van a jugar básquetbol, Baby y son observados por profesores, el inspector general y yo mismo que a veces voy a dar una vuelta, pero ese día lunes se produjo algún vacío y los chicos entraron al gimnasio y ocurrió lo que estamos conversando ahora.

Roberto González Short

ENVIADO ESPECIAL