Denuncian que dos encapuchados asaltaron a menor de 11 años para robarle un celular

Villa Juan Pablo II: Madsre de víctima se quejan por pésima atención de Carabineros

Dos sujetos de color, presuntamente haitianos, asaltaron con un cuchillo a un menor de 11 años de edad, a quien le robaron un celular marca Samsung. El asalto se produjo este domingo en la cancha de la Villa Juan Pablo Segundo.

La madre del menor, de quien resguardamos su identidad por seguridad, dijo a nuestro medio lo siguiente: «El día domingo como a las 18:10 horas me pidió permiso para ir a jugar a la cancha. Yo por precaución le dije que llevara su celular, por si acaso, por si pasaba algo, y más menos como a las siete venían saliendo. Como la cancha está al final, ellos vieron entrar dos sujetos en bicicleta que iban encapuchados, se bajaron de la bicicleta, andaban con un cuchillo de cocina en la mano y le pidieron que le entregara el celular, igual lo entregó al tiro, no opuso resistencia. Yo llamé a Carabineros, vinieron a mi casa, me hicieron llenar un formulario, me hicieron un montón de preguntas, pero al final uno de ellos me cuestionó que mi hijo de 11 años tuviera celular, entonces igual me sentí… extraña, porque uno quiere que ellos les den confianza para que nuestros hijos puedan salir a la calle, pero al final me sentí más cuestionada que me ayudaran en algo», dijo la vecina y madre del menor.

– ¿Ellos le cuestionaron porque le había comprado un celular a su hijo? ¿Hicieron algo más o se retiraron?

– No, yo firmé la denuncia y me dijeron que iban a llamar de fiscalía como para el procedimiento, pero ellos mismos me dijeron que al final ellos no podían hacer nada, porque si encontraban a los tipos en la calle los iban a tomar detenidos y al final ni siquiera entraban a la cárcel, porque me dijeron que no estaban más de doce horas y el fiscal los tiraba afuera al tiro. O sea al final ni siquiera, es como lo mismo, los atrapen o no los atrapen ellos están un rato en la cárcel y los tiran afuera para que sigan haciendo delincuencia.

– Sí, pero acá cambia la tipificación del delito, esto es prácticamente un asalto, un robo con intimidación porque andaban con cuchilla, entonces ya tiene una pena diferente, es raro que el carabinero, o sea el carabinero actuó como fiscal y juez en el momento, le dio la resolución de inmediato.

– Claro, porque yo me sentí como de brazos cruzados, entonces yo igual por eso lo quise hacer público, porque al final si ellos no van a cuidar a nuestros hijos en la calle, vamos a tener que hacerlo nosotros, o sea mi hijo ni siquiera puede salir a jugar a la plaza, a la cancha, a ninguna hora porque esto fue a las siete de la tarde, estaba claro, entonces no tenemos seguridad ni siquiera llamando a Carabineros.

– ¿Están inseguros, abandonados, en el fondo en el sector?

– Claro, porque uno queda de brazos cruzados, al final no tenemos apoyo.

– ¿Su hijo tuvo alguna herida, producto del asalto o solo el susto?

– Sí, yo creo más el susto. Llegó a la casa con una cara de preocupación, porque yo creo que él igual como niño estaba preocupado de que a lo mejor yo le dijera algo porque le habían robado el celular, pero yo en realidad le dije que el celular me daba igual porque al final lo material lo puede recuperar, pero lo que pasó es igual chocante, más para un niño de once años.

– ¿Oiga y Carabineros trató por último de llamar al teléfono o no?

– No, nada, nada, solamente yo tuve que escribir en un papel lo que había sucedido. Me preguntaron el modelo, igual incluso me dijeron ¿un celular tan caro para su hijo?, entonces ahí fue donde les dije que a mí no me importaba el celular, que yo sabía que no lo iba a recuperar, pero yo quería que por lo menos ellos hicieran algo, salieran a buscar a los tipos, a lo mejor andaban por ahí, por ubicación que yo les di y nada, nada, me dijeron que me iban a llamar.

– ¿Y hasta el día de hoy?

– Nada, nada, solamente ustedes que me han llamado para que esto se pueda hacer público.

– La noto como frustrada.

– Sí, porque uno como mamá quiere proteger en todo momento a sus hijos, entonces me sentí de brazos cruzados al no poder hacer nada.

Según la víctima, los asaltantes son ciudadanos haitianos.

JJVV RECLAMA CONTRA CARABINEROS

Mientras tanto la secretaria de la Junta de Vecinos de la Villa Juan Pablo Segundo, Eli Mansilla, formuló duras críticas a Carabineros, señalando lo siguiente: «Nosotros también tomamos conocimiento hoy, en lo cual compartimos la rabia con la señora porque no puede ser que a las seis de la tarde que salga mi hijo a jugar y que vengan dos delincuentes y lo asalten, porque aquí no se trata de ser haitiano, chileno, venezolano, no, son dos delincuentes y que el niño fue asaltado y más encima llaman a Carabineros y carabineros cuestiona porque el niño anda con un teléfono en la calle. Bueno la mamá le pasa el teléfono para estar en contacto y decirle: ‘oye, vente para la casa’, no sé, resguardo de ella para saber dónde está. Aquí el problema son los delincuentes, no son los niños que salen a tres cuatro metros de la casa de uno. Nosotros ya tomamos conocimiento de esto, queremos ir a hablar con el que manda Carabineros, hacer una entrevista, vengan a dar una charla porque la respuesta de Carabineros siempre… no es positiva: ‘No, no podemos hacer nada’ ¿Cómo no van a poder hacer nada?, no pueden venir a ver en la tarde, yo también fui víctima de un asalto aquí en mi casa, adentro, yo durmiendo, mis hijos debajo de la cama escondidos, me robaron. Yo llamé a Carabineros y Carabineros no venía en una hora, llamé de nuevo y el carabinero me dice: ‘Señora estamos ocupados y además que usted tiene que cuidar más su casa’, entonces ¿de qué estamos hablando?, si esas respuesta me las da él, y el día que yo me tome la justicia por mis manos… yo voy a caer presa, entonces si ellos no me dan un resguardo, ¿a quién se lo puedo pedir yo? Nosotros ya estamos en conocimiento y ahora haremos todo lo correspondiente para poder proteger y ayudar a más vecinos, por favor los vecinos que van a leer, cuiden, protejan a los otros niños, no porque no sea su hijo tiene que estar pendiente, algún día le va a tocar al suyo que va a estar solo y hay otra vecina que se lo va a cuidar», señala.

Más adelante agrega que «si ustedes hicieran un censo de cuántas casas han sido robadas en nuestra Villa Juan Pablo Segundo, se darían cuenta que son muchísimos vecinos afectados. No hay casa que colinde con el potrero que no haya sido robada, y uno llama a Carabineros y dicen: ‘Ay, estamos ocupados en otro procedimiento’. Yo no entiendo cómo si a las tres de la mañana existe solo un carro o son muy poquitos, es que no entiendo cómo es, porque estos robos la mayoría están siendo en la madrugada, en el día también se han entrado a robar a algunas casas, pero han sido menos que en la madrugada. A mí me gustaría trabajar en conjunto con Carabineros, pero ellos tampoco nos dan la posibilidad de poder trabajar con ellos, porque siempre las respuestas a nosotros, a las víctimas, es mala, se ponen agresivos con nosotros, siendo que uno es la víctima», finalizó la secretaria.